Botte e minacce alla moglie: arrestato consigliere a Casalnuovo

Ha deciso di lasciare il suo domicilio insieme ai figli per sfuggire alle continue aggressioni del marito violento. Nonostante la fuga, l'uomo non si è arreso e si è presentato sotto la nuova dimora della donna, manifestando il suo rancore. Solo l'intervento dei Carabinieri di Castello di Cisterna ha evitato conseguenze più gravi. C. M. , 48 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari.

L'incidente si è verificato ieri a Casalnuovo, un comune a Nord di Napoli. Il consigliere comunale della maggioranza di centrodestra, era stato eletto tre anni prima con 343 voti attraverso la lista civica Campania Libera.

Nonostante il suo ruolo istituzionale, il 48enne è stato coinvolto in diversi episodi di violenza. Come riportato da Il Mattino l'8 agosto scorso, l'uomo era stato denunciato dalla moglie dopo un'ennesima lite che si era trasformata in violenza. In quell'occasione, la donna aveva dovuto ricevere cure al pronto soccorso a causa di diverse contusioni. Dopo l'intervento dei Carabinieri, l'uomo era stato colpito da un "codice rosso", un sistema di protezione per le vittime di violenza di genere che include il divieto di avvicinamento. Da quel momento in poi, al consigliere era vietato avvicinarsi alla moglie. Tuttavia, ieri ha violato tale divieto, causando il suo arresto.

