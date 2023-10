Rapimento a Pontinia: Carabinieri Identificano Aggressori

Una giovane di 18 anni, residente a Pontinia, è stata vittima di un agghiacciante sequestro, minacciata di violenza sessuale e morte per onorare un presunto debito di droga. I Carabinieri della Compagnia di Latina sono riusciti a individuare due giovani, un minorenne di Sezze e un coetaneo della vittima di Priverno, emettendo provvedimenti cautelari che li costringono rispettivamente ai domiciliari e a presentarsi alla Polizia Giudiziaria.

Le misure cautelari, richieste dal sostituto procuratore Giorgia Orlando e concesse dal Gip del Tribunale, chiudono un'indagine che ha preso avvio nella notte tra il 30 e il 31 luglio. In quel frangente, la giovane di Pontinia, visibilmente provata, fu portata in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti. Riferì al medico di essere stata costretta, in pieno centro a Pontinia, a salire su un'auto con quattro suoi amici. Due di loro vennero fatti scendere immediatamente, mentre il conducente dell'auto si diresse sotto un ponte nelle campagne a Ceriaria di Sezze.

Pontinia : Sequestro di persona a scopo di estorsione per un debito di droga

Il minorenne, durante la corsa, gettò il telefono della ragazza in una scarpata minacciando uno stupro da parte di altri conoscenti. Nel frattempo, il conducente la minacciò di morte dopo un tentativo da parte della giovane di fuggire nelle campagne. La ragazza, sfruttando un momento di distrazione dei suoi sequestratori, riuscì a fuggire in auto recuperando le chiavi dal cruscotto. Tuttavia, secondo gli investigatori, è stata colpita più volte nel tentativo di recuperare le chiavi, morsa sulle mani e minacciata di accoltellamento, poiché i suoi aguzzini avevano recuperato un coltello dal vano portaoggetti dell'auto.

La svolta nella vicenda si è verificata quando la giovane ha chiesto aiuto a un automobilista di passaggio. Coinvolgendo un amico al telefono, è stato possibile richiedere l'intervento del 118 e dei Carabinieri, mettendo fine a questa terribile esperienza di sequestro.

