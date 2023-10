Milano: Diana Pifferi, 18 mesi, morta sola - Mamma sotto accusa per inganni e omicidio

Nel luglio 2022, la piccola Diana Pifferi, appena 18 mesi, trovò una fine tragica nella sua culletta a Milano. Abbandonata da sola in casa per ben tre giorni, la sua vita si spense senza che nessuno si prendesse cura di lei. Il processo in corso vede la madre, Alessia, accusata di omicidio volontario pluriaggravato.

La trasmissione "Iceberg" su Telelombardia ha svelato alcuni messaggi audio inviati da Alessia Pifferi a un'amica pochi giorni prima della morte di Diana. In quei messaggi, Alessia parlava del battesimo della piccola, dipingendolo come un evento meraviglioso, quando in realtà non si è mai svolto. Si scopre che Alessia ha mentito, creando una finzione intorno a un battesimo mai avvenuto, forse con l'unico scopo di raccogliere denaro.

In particolare, il 6 luglio 2022, Alessia dichiarava di prepararsi per il battesimo il 8 luglio a Bergamo. Tuttavia, pochi giorni dopo, abbandonò la sua figlia Diana da sola in casa per sei giorni, e la tragedia si consumò la mattina del 20 luglio.

Nei successivi messaggi audio, la madre inventava dettagli sulla presunta celebrazione del battesimo, cercando di convincere la sua amica che tutto era andato bene. Gli investigatori hanno ricostruito un piano elaborato da Alessia, incluso la creazione di bomboniere fittizie, tutto allo scopo di ottenere denaro.

Alessia Pifferi: i vocali inediti WhatsApp all'amica e il battesimo inesistente della piccola Diana

La donna, secondo quanto emerso in aula, si concedeva lussi a scapito del benessere della figlia, addirittura accettando, afferma lei stessa, di fare sesso a pagamento per raggiungere i suoi obiettivi. La sua relazione con un uomo sembrava essere il centro della sua vita, ma lui non sapeva dell'abbandono della bambina.

La famiglia di Alessia è ora distante da lei, con la madre e la sorella che chiedono una pena severa. La madre, Maria, ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con Alessia, ignorando la sua esistenza dopo la rivelazione della tragica morte di Diana. La famiglia, disperata, indossa magliette con il volto della piccola Diana alle udienze del processo.

Questa storia sconvolgente mette in luce la tragica morte di Diana Pifferi e gli oscuri inganni tessuti dalla madre Alessia, che ora è chiamata a rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

