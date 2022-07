La mamma di Milano Alessia Pifferi : Bimba di 16 mesi morta di stenti in casa

“Non abbiamo mai visto la bambina camminare. Era sempre nel passeggino”. Parlano i vicini didi, la 36enne che ha abbandonato per sei giorni nella suala figlia di 16, facendola morire di fame. "Ma era affettuosa con il bambino." Lo racconta una vicina didi, la donna aveva lasciatoper raggiungere il compagno nel bergamasco gettando il bambino in un lettino da campeggio e con accanto un biberon.

In cucina, gli investigatori hanno trovato una bottiglia di En, un ansiolitico vuoto per tre quarti. Quando la donna mercoledì scorso è tornata nella sua abitazione di via Parea 15/20 nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, la sua bambina era già morta. Avrebbe poi bussato al suo vicino disperata poche ore dopo. Ma una volta arrivati i soccorsi in casa, i medici non hanno potuto fare a meno di accertare la sua morte: la piccola era già morta da giorni.

In un primo momento, la 36enne ha confessato di aver affidato la figlia alla madre e a una baby sitter. Ma con il passare delle ore è emersa la verità: abbandono e morte per stenti. "Sapevo che potevi andare così", ha confessato agli inquirenti poco dopo l'arresto per omicidio volontario pluriaggravato da futili motivi e premeditazione. Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli: il pm e gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno scoperto che la donna aveva avuto il figlio da una relazione clandestina di cui nessuno sapeva l'esistenza. La donna ha detto agli investigatori di non essersi resa conto di essere incinta e di aver partorito nella sua casa senza informare il padre.

Adesso bisognerà chiarire tutti i dubbi: in primis - come riporta Il Giorno - quello che la donna non avrebbe mai portato la bambina dal pediatra. Sarà l'autopsia disposta sul corpo della piccola a chiarire il suo stato di salute: è certo che i vicini parlino di una bambina "sottosviluppata" e che nessuno "ha mai visto camminare". I vicini vedrebbero la donna con la figlia nel gennaio 2021, mese in cui è nata la piccola. A tutt'oggi da confermare se il parto sia avvenuto davvero in casa come racconta la donna: è certo che madre e figlia non sono state seguite dai servizi sociali. Ma nessuno nel quartiere sa molto altro. Il padre sarà informato dagli inquirenti.

Altre News per: mammamilanoalessiapifferibimbamesimorta