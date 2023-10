ASUSTOR - l'innovativo selettore NVR

Con l'innovativo selettore NVR di ASUSTOR identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze diventa semplice



I Network Video Recorder (NVR) sono allo stesso tempo cuore e cervello degli impianti di videosorveglianza ed è, quindi, particolarmente importante scegliere una soluzione in grado di assicurare le prestazioni e la capacità di archiviazione necessarie al corretto funzionamento di tutta l'infrastruttura, tenendo conto, ad esempio, del numero di telecamere installate, della quantità di flussi video che si desidera archiviare e della loro risoluzione.

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., ha realizzato un selettore NVR che, in pochi passaggi, consente di individuare la soluzione che meglio si adatta all'impianto di videosorveglianza che si sta progettando o che si intende migliorare.



Componenti chiave dei sistemi di videosorveglianza basati su telecamere IP, gli NVR consentono, tra le altre cose, la registrazione dei flussi video, la gestione e il controllo da remoto delle telecamere, la visualizzazione in tempo reale delle immagini da parte degli operatori e/o degli utenti autorizzati e mettono a disposizione avanzate funzionalità per la ricerca dei video tra quelli archiviati in base a diversi parametri.



Per semplificare e velocizzare la ricerca all'interno della propria gamma di proposte, ASUSTOR ha messo a punto un selettore NVR che, in base al numero di telecamere dell'impianto di videosorveglianza, alla loro risoluzione, al numero di giorni di cui si desidera archiviare i flussi video e ai bitrate delle singole telecamere, è in grado di mostrare le proposte che meglio si adattano allo scopo, indicando al contempo la larghezza di banda che verrà impegnata e lo spazio di archiviazione su disco che i video dell'impianto di videosorveglianza andranno a occupare.



Il selettore NVR, inoltre, consente anche di impostare come condizione di partenza la capacità di archiviazione totale del dispositivo e selezionare successivamente il numero di telecamere dell'impianto, la loro risoluzione, gli FPS e il formato di codifica video, restituendo come risultato la quantità massima di giorni di registrazione che l'NVR è in grado di archiviare.



