Lucca C&G 23 | COMMUNITY PROJECT REVEAL

La “Road to Lucca” prosegue. Ci siamo lasciati il 28 settembre dal palco del Teatro Gerolamo di Milano con la promessa di ritrovarci il 5 ottobre alle 18.30 davanti al canale Twitch di Lucca Comics & Games (twitch.tv/luccacomicsandgames

Tra qualche ora, quindi, Lucca Comics & Games si rivolgerà a tutte le community di appassionati di fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, anime, manga, serie tv che negli anni hanno scelto la città toscana per condividere i propri interessi e vivere un’esperienza come i protagonisti delle loro storie preferite.

Per scoprire di cosa si tratta non resta che seguire la diretta Twitch con gli host del “Live Show di Lucca Comics & Games”, CKibe, Claudio Di Biagio, Yotobi, Kurolilye Cydonia e con Emanuele Vietina, direttore di LC&G.

Per guardare la diretta di questa sera “Community Project Reveal”: twitch.tv/luccacomicsandgames

) per scoprire un progetto nuovissimo, da molto tempo in incubazione, che finalmente troverà il suo spazio grazie a isybank, la banca digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo, Partner Esclusivo di questa iniziativa, in occasione dell’edizione 2023 della manifestazione, all’insegna del tema dell’anno: Together.

