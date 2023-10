La 45a edizione della Maratona di Chicago vede protagonisti un gruppo formidabile guidato dai campioni in carica Benson Kipruto e Ruth Chepngetich. Su AtleticaNotizie sarà possibile come sempre, seguire la corsa in DIRETTA STREAMING GRATIS a partire dalle ore 14:15 di domenica 8 ottobre.

