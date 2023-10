Turris Cerignola : Data, Orario e Streaming per il Primo Turno di Coppa Italia Serie C 2023/2024

Per tutti gli appassionati di calcio, ecco tutte le informazioni cruciali riguardanti il match Turris-Cerignola, che rappresenta il Primo Turno della Coppa Italia di Serie C per la stagione 2023/2024. Dopo un inizio di campionato promettente, i padroni di casa sperano di riscattarsi in questa competizione, mentre la formazione pugliese mira a sorprendere in trasferta per progredire nel torneo nazionale.

La partita è programmata per mercoledì 4 ottobre alle ore 18:30. Purtroppo, al momento, non è confermata una copertura televisiva, ma gli appassionati potranno seguire l'azione attraverso le piattaforme di Streaming disponibili.

La Turris, dopo un avvio positivo in campionato, sta cercando di riconquistare slancio in questa competizione, mentre il Cerignola spera di ottenere un risultato sorprendente che li porti avanti nel torneo. I tifosi possono prepararsi per una partita avvincente e piena di emozioni, con la speranza di vedere la propria squadra preferita emergere vittoriosa nel Primo Turno della Coppa Italia di Serie C.

Altre News per: turriscerignoladataorariostreamingprimoturno