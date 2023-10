Uomini e Donne anticipazioni 5 Ottobre 2023: Gemma Tra Scelte Difficili e Barbara Sfida Alessio e Gianluca

Oggi, 5 Ottobre, va in onda il terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, con particolare attenzione rivolta a Gemma e Maurizio. La dama torinese è al centro dell'attenzione mentre prende una difficile decisione sulla sua frequentazione con il cavaliere Maurizio.

Purtroppo, Gemma si troverà di fronte a un'amara sorpresa quando Maurizio le comunicherà che non intende concederle l'esclusiva. Vuole conoscere anche un'altra dama presente nel parterre over, aggiungendo un elemento di incertezza alla loro relazione. Nel frattempo, gli occhi sono puntati su Barbara, che, dopo una serie di litigi, affronterà delle sfide con Alessio e Gianluca.

Le anticipazioni di Uomini e Donne per il 5 Ottobre 2023 rivelano che Gemma sarà nuovamente al centro delle dinamiche del programma. Nonostante i 15 anni di differenza, la dama torinese è convinta di poter conquistare il cuore di Maurizio. Tuttavia, gli spoiler delle ultime registrazioni suggeriscono una svolta dolorosa per Gemma. Dopo una serata trascorsa con Maurizio, pensando di essere la scelta principale, dovrà affrontare la delusione quando lui deciderà di conoscere anche altre dame.

Nello specifico, mentre Gemma dà l'esclusiva a Maurizio, lui decide di iniziare a frequentare anche Elena, una new entry della stagione del trono over. Questo colpo sarà difficile per Gemma, che potrebbe affrontare un'altra delusione sentimentale.

Le anticipazioni riveleranno anche la reazione di Barbara De Santi nei confronti di Alessio e Gianluca durante l'appuntamento di oggi. Barbara esploserà in studio, lamentando di non ricevere abbastanza interesse da entrambi. Affermerà di voler essere corteggiata, sottolineando che non dovrebbe essere lei a fare il primo passo nei loro confronti.

Altre News per: uominidonneanticipazioniottobre2023gemmascelte