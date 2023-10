Naufragio a Lampedusa: Metsola Sottolinea l'Urgenza di una Risposta Umana e Equa alla Migrazione in Europ

A dieci anni dal tragico naufragio, la presidente dell'Eurocamera, Metsola, ha commemorato le vittime del Mediterraneo sottolineando che quella tragedia non è stata un evento isolato. Il Mediterraneo è diventato un cimitero che ha visto la perdita di migliaia di vite, tra bambini, donne e uomini. Lampedusa, con la sua dolorosa storia, ci rammenta che la migrazione rappresenta la sfida principale della nostra generazione, e l'Europa deve rispondere con equità e umanità.

Il richiamo di Metsola è avvenuto in Aula a Strasburgo, dove ha evidenziato l'urgenza di una risposta immediata. "Abbiamo solo sei mesi prima della fine del mandato, e prima di allora è essenziale raggiungere un accordo con il Consiglio sull'attuazione del Patto Ue per la migrazione e l'asilo", ha sottolineato.

La situazione migratoria richiede un approccio concertato e solidale, e Metsola sottolinea la necessità di una risposta che vada oltre le parole. Il Patto Ue per la migrazione e l'asilo rappresenta un passo cruciale per affrontare le sfide attuali in modo strutturato ed efficace.

La presidente ha ribadito l'importanza di un'azione tempestiva e collaborativa per evitare ulteriori tragedie e garantire una gestione equa e umana della migrazione in Europa. La sfida è complessa, ma la risposta deve essere guidata da valori di solidarietà e giustizia.

Il richiamo di Metsola mette in luce l'importanza di concentrarsi sulla ricerca di soluzioni condivise e sull'implementazione di politiche che rispettino la dignità umana. La commemorazione delle vittime del naufragio a Lampedusa serve come monito, spingendo l'Europa a un'azione significativa e a un impegno concreto verso la costruzione di un futuro migratorio più sostenibile ed equo. Restiamo in attesa dei prossimi sviluppi in questa cruciale fase di decisione.

