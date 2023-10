Chi è Veronica Gentili? Da Le Iene alle voci su lei e Marco Travaglio

Veronica Gentili si presenta come il nuovo volto di spicco de Le Iene, debuttando come conduttrice nella puntata di stasera, martedì 3 ottobre. La giornalista, che prende il testimone da Belen Rodriguez nel programma di Italia 1, si è raccontata al Corriere della Sera in vista di questa nuova avventura, un cambiamento significativo deciso per lei da Pier Silvio Berlusconi. Con ironia, Gentili commenta: "Capiremo presto se è stata un'intuizione geniale o una svista colossale." L'esperienza rappresenta per lei un'opportunità di crescita in termini di visibilità, un passo significativo rispetto al suo precedente ruolo alla conduzione di Controcorrente su Rete4.

Nell'intervista, Veronica Gentili affronta non solo il suo approccio alla nuova esperienza televisiva ma anche il gossip che l'ha coinvolta quest'estate, quando alcune foto sembravano suggerire un bacio con il collega Marco Travaglio. La giornalista smentisce categoricamente ogni implicazione sentimentale, dichiarando: "Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d'oro..."

Le dichiarazioni di Gentili chiariscono ulteriormente la situazione, ribadendo quanto già pubblicato poco dopo l'episodio del bacio con il direttore del Fatto, mostrando una foto di lei con il suo vero compagno, Massimo Galiberti. Si tratta di un docente universitario e consulente editoriale, supervisore artistico per progetti cinematografici e televisivi, con il quale la giornalista è legata da anni.

Biografia:

Veronica Gentili, nata il 9 luglio 1982 a Roma, ha debuttato sul grande schermo in "Come te nessuno mai" di Gabriele Muccino nel 1999. Dopo essersi diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006, ha iniziato a calcare le scene teatrali come attrice, sceneggiatrice e regista. Collaboratrice a progetti cinematografici e televisivi come "Romanzo Criminale – La serie", "Don Matteo", e "Le ombre rosse", ha guadagnato popolarità come opinionista in trasmissioni di attualità politica come "L’aria che tira" su LA7 e "Dalla vostra parte" su Rete4.

Il suo ingresso nel mondo giornalistico è avvenuto con Il Fatto Quotidiano, passando poi alla direzione della rubrica settimanale "Facce di Casta". Nel 2018, ha ottenuto il ruolo di co-conduttrice per "Stasera Italia" su Rete 4. Nel 2021, ha condotto "Controcorrente" su Rete 4 e "Buoni o cattivi" su Italia 1. Nel novembre 2020, ha pubblicato il suo primo libro, "Gli immutabili", raccontando l'esperienza durante il lockdown. Nel 2023, Veronica Gentili è approdata a Le Iene su Italia 1, prendendo il posto di Belen Rodriguez.

Vita Privata:

Veronica Gentili è figlia dell'avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani, scomparsa nel marzo 2021. Suo fratello maggiore è Alessandro Vespignani, docente di Fisica presso la Northeastern University di Boston. Gentili è legata sentimentalmente a Massimo Galimberti, sceneggiatore cinematografico, dal 2014. Non sono sposati e non hanno figli. Gentili è riservata riguardo alla sua vita privata, ma ha dichiarato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni che il suo compagno è bravo a cucinare, mentre l'unico motivo di discussione è il controllo remoto, poiché lei preferisce i programmi di informazione mentre lui vorrebbe guardare film e serie TV.

Gossip:

Nel 2023, Gentili è finita sui tabloid per uno scatto che sembrava ritrarla in un bacio ambiguo con il giornalista Marco Travaglio. La situazione è stata chiarita, confermando che si trattava di un saluto amichevole. La storia tra Gentili e Galimberti prosegue senza intoppi.

Curiosità e Controversie:

- Gentili ha debuttato come attrice nel 1999 in "Come te nessuno mai".

- Ha scritto il libro "Gli immutabili" nel novembre 2020.

- Nel 2023, è entrata a far parte de Le Iene su Italia 1, sostituendo Belen Rodriguez.

Domande Frequenti:

1. Veronica Gentili è sposata?

- No, è sentimentalmente legata a Massimo Galimberti dal 2014.

2. Quanto guadagna Veronica Gentili?

- I compensi per la sua conduzione televisiva non sono noti, ma si presume siano cresciuti con la sua popolarità.





3. Qual è il rapporto tra Veronica Gentili e Marco Travaglio?

- Hanno collaborato nel 2013 a Il Fatto Quotidiano, ma i gossip su una possibile relazione sono infondati.

4. Cosa è successo tra Vittorio Feltri e Veronica Gentili?

- Durante un fuorionda, Gentili ha fatto un commento su Feltri, generando una disputa pubblica. La controversia è proseguita con dichiarazioni polemiche da entrambe le parti.

