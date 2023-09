WORLD PAW PATROL WORLD È ORA DISPONIBILE

Outright Games, uno dei principali editori di prodotti d'intrattenimento interattivi per famiglie, su licenza di Paramount Consumer Products, è lieta di annunciare il lancio di PAW Patrol World. Il nuovo gioco d'avventura open-world dedicato ai celebri cuccioli arriva in un momento davvero speciale per il franchise, poiché la pluripremiata serie di animazionePAW Patrol™, prodotta da Spin Master Entertainment, celebra proprio quest’anno il suo 10° anniversario.

PAW Patrol World è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Per il trailer italiano:





PAW Patrol Worldè un'avventura open-world che consente ai giocatori di ogni età di esplorare ogni angolo di Adventure Bay, ma non solo. Il gioco include anche le voci dei doppiatori originali della versione inglese, tra cui Justin Paul Kelley nei panni di Chase, Solomon Brown come Ryder, Kallan Holley nei panni di Skye, Devan Cohen in quelli di Rubble e molti altri!

Con tutti i celebri personaggi della popolare serie TV, i giocatori dovranno collaborare per fermare il sindaco Humdinger e la sua squadra gattastrofe, che intendono rovinare i festeggiamenti della Giornata della PAW Patrol. I giocatori potranno scegliere tra otto personaggi giocabili, tra cui la squadra originale composta da Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky e Zuma, nonché i preferiti dai fan, Tracker ed Everest. Durante le missioni, potranno selezionare liberamente tutti in membri della squadra per sfruttarne le proprie PAWrticolarità e abilità, nonché i loro veicoli, per completare ogni missione e riportare la pace ad Adventure Bay!

Sia esplorando il mondo di gioco da soli o collaborando nella modalità cooperativa "couch" per un massimo di 2 giocatori,PAW Patrol World offrirà tantissime ore di divertimento a tutti i giovani fan di PAW Patrol. Oltre a moltissime missioni e compiti secondari, i giocatori potranno anche sbloccare alcuni costumi dei personaggi ispirati alla serie TV, ma anche adesivi per personalizzare i veicoli, emote e altro ancora! I più attenti potranno anche trovare la gallina preferita del sindaco Goodway, Chickaletta, presente in varie opere d'arte in tutto il gioco.

Stephanie Malham, COO di Outright Games, ha dichiarato:"In Outright Games, ci impegniamo per trasformare i franchise più amati del mondo in esperienze d'intrattenimento accessibili ai fan di ogni età. È stato davvero un piacere dare vita a lunghe collaborazioni per marchi iconici di Nickelodeon, Paramount e Spin Master e siamo davvero orgogliosi di aver creato ad oggi ben cinque giochi di PAW Patrol. Quest'anno è il 10° anniversario del franchise e per celebrare degnamente siamo lieti di lanciare questo nuovo e fantastico gioco."

PAW Patrol World si basa su PAW Patrol di Spin Master, la premiata serie animata prescolare che segue le avventure di un ragazzo esperto di tecnologia di nome Ryder e la sua squadra di cuccioli, pronti a salvare la situazione. È una delle serie per bambini più popolari al mondo, il cui successo ha trasformato il franchise in un vero e proprio fenomeno globale. Fin dal lancio nel 2013, PAW Patrol è attualmente trasmessa in oltre 180 paesi e in 35 lingue diverse, classificandosi costantemente come una delle serie prescolari più votate e raggiungendo 350 milioni di famiglie nel mondo. Di recente la serie ha confermato il lancio di una decima stagione (26 episodi) che seguiranno il vivace gruppo di cuccioli, tra cui Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest e Tracker, in alcune missioni di salvataggio ancora più ricche d'azione e avventura, dalle regioni inesplorate della giungla ad alcuni problemi extraterrestri in Adventure Bay.

