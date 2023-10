Esplorare l'Asinara: Storia, Paesaggi e Asinelli Bianchi in un Parco Nazionale Unico

L'antica isola prigione dell'Asinara, oggi trasformata in un parco nazionale, riserva il suo affascinante scenario a coloro che si avventurano fino a lì, nella parte nord-ovest della Sardegna. In barca, bicicletta, a piedi o accompagnati, ci sono diverse modalità per visitare le bellezze dell'Asinara e incontrare i suoi unici abitanti, gli asinelli bianchi dell'isola.

Con la spiaggia di La Pelosa, l'isola dell'Asinara è l'altra tappa obbligata da visitare nei dintorni di Stintino. L'isola è infatti una vecchia prigione trasformata in parco nazionale dal 1997. Qui troverete asini albini e uno scenario costiero assolutamente meraviglioso, con insenature turchesi e paesaggi di landa fiorita e verde.

Insieme all'arcipelago di La Maddalena e al Golfo di Orosei, l'Asinara è uno dei tre parchi nazionali della Sardegna. L'isola dell' Asinara racconta di per sé una parte della storia dell'Italia. Fu un campo di prigionia durante la prima guerra mondiale, poi servì come prigione coloniale per personalità etiopi che resistevano all'occupazione italiana, e successivamente come supercarcere per mafiosi.

Oggi è un parco nazionale e una riserva marina protetta, ma l'isola conserva alcune tracce e diversi edifici di questa storia penitenziaria, a Fornelli e a Cala Reale.

Come visitare il parco dell'Asinara?

Per vedere il massimo nel minimo di tempo, partendo da Stintino si possono prenotare esclusive escursioni in catamarano all'Asinara, escursioni 4x4 e il trenino che fa il giro delle principali attrazioni dell'isola.

Durante l'escursione in catamarano, il parco dell'Asinara incanterà chiunque lo esplori grazie alla sua natura incontaminata e alle spiagge paradisiache. Quest'avventura è prevalentemente un'esperienza marina, con soste nelle pittoresche calette naturali.

Qui, sarà possibile immergersi nelle acque cristalline e praticare lo snorkeling per ammirare la straordinaria varietà di vita marina, che include la maestosa pinna nobilis, una vasta popolazione di pesci, delfini, tartarughe e, con un po' di fortuna, anche le grandiose balene.

Una volta a destinazione sarà anche possibile noleggiare bici ed e-bike per muoversi liberamente sull'isola. A piedi invece ci sono 7 sentieri escursionistici che consentono di scoprire il parco nazionale di Asinara, alcuni dei quali partono dal molo di Fornelli.

La strada va in salita fino alla prigione di Fornelli, protetta dal vento solo da alcune file di alberi, e prosegue poi verso un primo passo abbastanza scorrevole scendendo poi in un paesaggio sublime con insenature turchesi, cespugli in fiore e asini tranquilli.

Si può ammirare la Cala di Sgombro di Dentro lungo il percorso. Poi si sale verso un secondo passo che si apre su una strada a balcone sopra una magnifica costa selvaggia e montagnosa. Una discesa finale, un po' di piano, e si arriva a Cala Reale, a 15 km di distanza. Se siete adulti o avete bambini più grandi, potrete prolungare la passeggiata fino a Cala d'Oliva, 7 km dopo Cala Reale, dove si trova l'unico ristorante dell'isola.



