Incendio su traghetto da Lampedusa a Porto Empedocle: Evacuazione rapida senza feriti

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre 2023, il traghetto Cossyra, partito da Lampedusa verso Porto Empedocle, è stato colpito da un improvviso incendio. A bordo c'erano 175 persone, tra cui 83 migranti in transito dall'isola siciliana. L'incendio è iniziato nella sala macchine, ma l'evacuazione è stata effettuata per comodità, indicando che la situazione potrebbe non essere stata grave.

Fortunatamente, il bilancio al momento è di zero feriti, e tutti i passeggeri, inclusi i migranti, sono in buone condizioni di salute. Il fuoco è scoppiato nella stiva del traghetto, poco dopo la partenza da Lampedusa, ma è stato rapidamente circoscritto e spento grazie ai sistemi di sicurezza a circa 5 miglia a sud di Linosa.

Le operazioni di evacuazione sono state condotte in modo efficiente, con i passeggeri, i migranti e i carabinieri trasbordati sulla nave Diciotti della capitaneria di porto. Il traghetto, impossibilitato a proseguire, sarà rimorchiato in porto con l'assistenza della Guardia Costiera.

Sul luogo dell'incendio sono intervenute unità della Guardia Costiera, tra cui una motovedetta Sar di Lampedusa e la nave Diciotti, che hanno gestito le operazioni di evacuazione e raffreddato le parti interessate con getti d'acqua. Le cause dell'incendio rimangono ancora sconosciute, ma le autorità continuano a coordinare gli sforzi per garantire la sicurezza e la messa in sicurezza del traghetto.

