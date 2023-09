Emergenza ospedaliera per Fedez: Chiara Ferragni torna da Parigi in fretta

Fedez Ricoverato in Ospedale: Emergenza Che Preoccupa i Fan. Un'improvvisa emergenza ha colpito il mondo dello spettacolo, con il noto artista Fedez ricoverato in ospedale. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera, confermando che il rapper è attualmente sotto accertamenti medici presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, come riportato dall'AdnKronos.

La preoccupazione è cresciuta tra i fan quando Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha fatto ritorno a Milano in modo tempestivo da Parigi, accompagnata dall'amica Chiara Biasi. L'imprenditrice, originariamente a Parigi, ha condiviso sui social il suo viaggio di ritorno, esprimendo gratitudine all'amica per il sostegno in un momento di emergenza: "Ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza."

Secondo quanto riportato da AdnKronos, Fedez sarebbe giunto al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, trovandosi attualmente ricoverato in chirurgia. Nonostante le speculazioni e la crescente preoccupazione online, al momento la coppia ha mantenuto il silenzio sui dettagli della situazione.

L'amico di lunga data di Fedez, Mr. Marra, durante una live su Twitch, ha chiesto agli spettatori di inviare un abbraccio al rapper senza rilasciare ulteriori dettagli. Nel frattempo, Fedez ha mantenuto il silenzio sui social, non pubblicando contenuti su Instagram da diverse ore.

Il Corriere della Sera ha dichiarato: "Fedez è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti, ma al momento la coppia mantiene il silenzio sui social." Anche l'Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, contattato dall'Adnkronos Salute, non ha confermato né smentito la presenza del rapper nella struttura.

Attualmente, resta da attendere ulteriori comunicazioni dirette da parte di Chiara Ferragni e Fedez per comprendere appieno la natura dell'emergenza e per dissipare le crescenti preoccupazioni dei fan.

