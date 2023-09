FARMING SIMULATOR 23 AGGIORNAMENTO GRATUITO

GIANTS SOFTWARE RILASCIA UN AGGIORNAMENTO GRATUITO



PER FARMING SIMULATOR 23 SU NINTENDO SWITCH E I DISPOSITIVI MOBILE





L’editore e sviluppatore GIANTS Software rilascia un aggiornamento gratuito per Farming Simulator 23 su Nintendo Switch™ e i dispositivi mobile. Per gli agricoltori digitali, amanti del gioco mobile, è tempo di espandere l’universo agricolo sui propri dispositivi portatili, grazie all’aggiunta del DEUTZ-FAHR 6185 TTV, gratuito, insieme a svariati miglioramenti e correzioni di bug.

CHI PUÒ MAI RESISTERE AD UN TRATTORE COMPLETAMENTE GRATUITO?

Alla lista esistente di oltre 100 macchinari in Farming Simulator 23 si aggiunge il nuovo DEUTZ-FAHR 6185 TTV, un nuovo arrivo gratuito della categoria dei trattori di medie dimensioni. Nella simulazione è incluso un ampio numero di attività, molte di queste sono contenute in questovideo di gameplay ufficiale. I giocatori di Farming Simulator 23 devono aggiornare la propria versione del gioco, dopodiché il nuovo trattore sarà disponibile tra le licenze in-game per entrambe le mappe.

IN ARRIVO ULTERIORI AGGIORNAMENTI

Come per la serie principale, per la quale GIANTS Software ha già rilasciato sei aggiornamenti gratuiti per il più recente Farming Simulator 22, l’editore e sviluppatore continuerà a fornire nuovi contenuti e ulteriori aggiornamenti per la versione mobile di Farming Simulator 23.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One.

La versione mobile Farming Simulator 23 è disponibile per

Nintendo Switch™, le versioni mobile per i dispositivi iPhone, iPad e Android™ sono disponibili, rispettivamente, nell’App Store e su Google Play.

