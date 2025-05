ump Ship sarà giocabile durante lo Steam Next Fest

Keepsake Games, studio di sviluppo svedese fondato da veterani del settore provenienti da Hazelight, Mojang e Coffee Stain, è lieto di annunciare che la sua prossima avventura cooperativa spaziale Jump Ship lancerà una demo giocabile nell'ambito dell'imminente Steam Next Fest, che si terrà dal 9 al 16 giugno. Questa rappresenta un'entusiasmante opportunità per i giocatori di immergersi nell'azione caotica e cooperativa di viaggio spaziale e di provare il gioco prima del suo lancio in Accesso Anticipato previsto per quest'estate.

Jump Ship è uno sparatutto cooperativo in prima persona in cui fino a quattro giocatori formano un equipaggio e collaborano per affrontare scenari di sopravvivenza ad alto tasso di adrenalina nel cuore dello spazio. Jump Ship offre una transizione fluida tra la gestione della nave, le passeggiate spaziali o il combattimento a piedi ad alto rischio, rendendo ogni avventura diversa dall'altra. Che i giocatori stiano abbordando navi nemiche o esplorando la prossima parte della galassia, l'obiettivo di tutti è sopravvivere con l'equipaggio al completo e compiere un altro salto.

Il mondo di Jump Ship è tanto bello quanto pericoloso, con splendide ambientazioni celestiali realizzate a mano che incorniciano l'infinita distesa della galassia. In qualsiasi momento, l'equipaggio potrebbe essere colpito da eruzioni solari o sciami di meteoriti, richiedendo ai giocatori di essere costantemente in guardia. Mentre gli equipaggi saltano da un sistema all'altro, tra vasti pianeti e anelli di asteroidi onnipresenti, saranno immersi in un mondo che cambia con la stessa rapidità dell'azione.

"Questo è un momento fondamentale per Jump Ship, che ci offre la possibilità di testare il nostro più grande gruppo di test finora", afferma Daniel Kaplan, CEO di Keepsake Games. "Siamo un team estremamente appassionato che ha dato il massimo per questo gioco e riteniamo che sia pronto per essere giocato da tutti prima del lancio in Accesso Anticipato previsto per la fine dell'anno. La demo giocabile offrirà ai giocatori un'ottima opportunità per scoprire cosa stiamo sviluppando e condividere le loro opinioni con noi: non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensano tutti!"

Dopo la demo giocabile, Jump Ship entrerà in Accesso Anticipato su PC e Xbox quest'estate.