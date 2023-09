GTA Online: sfrutta la velocità di produzione aumentata per attività

Imponte Ruiner ZZ-8 (muscle car, 30% di sconto)

Penaud La Coureuse (sportiva)

Toundra Panthere (sportiva)

Dinka Sugoi (sportiva, 50% di sconto)

Benefactor Feltzer (sportiva)

Missili guidati per il sottomarino Kosatka gratuiti

GTA$ e RP doppi in Assalto a Cayo Perico

GTA$ doppi nelle rapine ai furgoni blindati

Modifiche e migliorie per ufficio: 40% di sconto

Modifiche e migliorie per bunker: 40% di sconto

Modifiche e migliorie per night club: 40% di sconto

Modifiche e migliorie per stabilimenti di Centauri: 40% di sconto

Dewbauchee Seven-70 (sportiva): 40% di sconto

Ocelot Lynx (sportiva): 40% di sconto

Dinka Sugoi (sportiva): 50% di sconto

Dinka RT3000 (sportiva): 30% di sconto

Imponte Ruiner ZZ-8 (muscle car): 30% di sconto

La richiesta di merci di contrabbando è in rialzo e il mercato nero di Southern San Andreas è più florido che mai. I proprietari di uffici, stabilimenti di Centauri, bunker e night club possono battere il ferro finché è caldo grazie alla velocità di produzione aumentata su molte attività.I dirigenti riceveranno il doppio delle casse di carichi speciali da Lupe, la manager del magazzino per carichi speciali, mentre la velocità di produzione per tutti gli stabilimenti di Centauri, per le scorte del bunker e per i prodotti del magazzino centrale del night club sarà raddoppiata.Per aiutarti a massimizzare i profitti delle tue attività criminali, modifiche e migliorie di uffici, bunker, night club e clubhouse di Centauri sono scontate del 40% questa settimana. Vai sul sito di gioco di Dynasty 8 Executive per ravvivare il tuo ufficio o su quello di Maze Bank Foreclosures per ammodernare bunker, night club e clubhouse.Ottieni il Cappello alpino per l'OktoberfestL'aroma unico della Pißwasser che aleggia per tutta Southern San Andreas può voler dire una cosa sola: è ora di Oktoberfest. Festeggia questa ricorrenza con un Cappello alpino squisitamente tradizionale. Gioca a GTA Online entro il 4 ottobre e il cappello verrà aggiunto al guardaroba del tuo personaggio.Maglietta Happy Moon rossa per celebrare il festival lunareCelebra la festa di metà autunno! Gioca a GTA Online in qualsiasi momento della settimana per ottenere la Maglietta Happy Moon rossa e partecipare ai festeggiamenti.Modifiche per Assalto a Cayo Perico e The Cayo Perico HeistPer incentivare i giocatori a provare tutti i contenuti disponibili in GTA Online, a partire da oggi raddoppiano i guadagni in GTA$ di Assalto a Cayo Perico per entrambe le squadre e aumentano le ricompense ottenute completando le sfide opzionali.Abbiamo modificato anche i costi delle missioni di preparazione e i guadagni del colpo conclusivo di The Cayo Perico Heist. I guadagni per il dossier sui Madrazo e il diamante rosa rimarranno gli stessi, così come quelli di oro e obiettivi extra. Inoltre, i guadagni degli altri obiettivi principali ed extra sono stati ridotti.Continueremo a monitorare i guadagni in GTA$ per tutte le attività e ad apportare ulteriori modifiche per bilanciare i guadagni sulle varie attività disponibili in GTA Online.GTA$ e RP doppi in Hasta la vistaSchierati in una versione moderna di Davide contro Golia in Hasta la vista. Scegli tra camionisti e ciclisti: i primi faranno del loro meglio per schiacciare i secondi, che a loro volta proveranno a superare il traguardo. Ottieni ricompense doppie fino al 4 ottobre.Autosalone Premium Deluxe MotorsportPassa dall'autosalone di Simeon per dare un'occhiata al nuovo assortimento di veicoli, tra cui la Benefactor Feltzer, la nuovissima Penaud La Coureuse e altri veicoli, tra cui:Autosalone Luxury AutosScopri una vita di eccessi all'autosalone Luxury Autos e guarda da vicino la Dinka RT3000 (sportiva, 30% di sconto) e la Ocelot Lynx (sportiva, 40% di sconto), nuovamente disponibile, entrambe esposte in vetrina e acquistabili immediatamente.Veicolo trofeo dell’Autoraduno e altri bonus per veicoliPiazzati tra i primi 5 per due giorni consecutivi nella serie di gare dell'Autoraduno di LS e vinci la Übermacht Sentinel Classic (sportiva). Questa settimana, l'area di prova all’interno dell’Autoraduno di LS ospita tre auto sportive ben note: passa a provare la Dinka Jester Classic, la Dewbauchee Seven-70 (40% di sconto) e la Dewbauchee Rapid GT nelle Corse ai checkpoint e nelle Prove a tempo o divertiti a sgommare sul circuito.Fai girare la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond, potresti vincere GTA$, capi d'abbigliamento e altri premi misteriosi. Se riuscirai ad aggiudicarti il primo premio, tornerai a casa con la Maibatsu Penumbra FF (sportiva).Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|SVai da Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS per montare una serie di modifiche estetiche e sulle prestazioni sui veicoli idonei. Scopri il veicolo di prova premium di questa settimana: il Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada), un SUV per famiglie trasformato in un bolide per gare su strada.Scegli un veicolo modificato da HSW e sfreccia da North Chumash a Palomino Highlands nella Prova a tempo HSW della settimana.Questo mese, coloro che possiedono un abbonamento GTA+ riceveranno la Bravado Hotring Hellfire (sportiva) e potranno giocare a ulteriori titoli di Rockstar Games, tra cui Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sulla piattaforma associata all'abbonamento GTA+. Inoltre, questo mese:Maglietta SA Federal Reserve, Maglietta Republican Space Rangers e Felpa You Own Los SantosE molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l'accesso al Vinewood Car Club e altri vantaggi aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+.SCONTIInventario e sconti del Furgone delle armiColtello | Up-n-Atomizer (20% di sconto) | Mitragliatrice Gusenberg | Pistola pesante | Revolver pesante | Pistola vintage | Mazza da baseball | Ascia da guerra | Mitra tattico | Molotov (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Bombe adesive (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Mine di prossimità (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Giubbotti antiproiettile

