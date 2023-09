MEDION ERAZER diventa ERAZER

Un nuovo inizio nell'Universo del Gaming





L'acclamato marchio di PC gaming MEDION ERAZER diventa il marchio indipendente ERAZER e abbraccia il cambiamento con un entusiasmante tour in Europa



MEDION ERAZER, un nome che ha già fatto parlare di sé nel mondo del gaming, è pronto a intraprendere un nuovo viaggio. A partire dall'inizio della Gamescom 2023, il marchio è noto semplicemente come "ERAZER". Questa evoluzione rappresenta un importante passo avanti nell'impegno di ERAZER a rimanere al passo con le esigenze in continua evoluzione della community dei gamer. Con oltre 15 anni di esperienza nella produzione di hardware gaming di fascia alta, ERAZER è determinata a rafforzare la sua presenza come marchio indipendente, focalizzato sulla creazione di prodotti all'avanguardia e sull'instaurazione di un legame sempre più stretto con la community di appassionati di gaming.



Sebbene il tour dei truck ERAZER non toccherà l'Italia quest'anno, non mancherà di suscitare emozioni e coinvolgere gli appassionati di gaming in diversi paesi europei. Con il tour europeo, ERAZER porterà la sua innovativa gamma di prodotti direttamente agli appassionati. Il truck ERAZER farà tappa al Comi Con in Olanda (14-15 ottobre), alla Paris Games Week in Francia (dal 1 al 5 novembre) e al Dreamhack in Svezia (dal 23 al 26 novembre).



Durante questi eventi, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nell'universo gaming e provare in prima persona la vasta gamma di PC ERAZER, tra cui i potenti laptop da gaming Beast X40, Major X20 e Defender P40. I PC da gaming di fascia alta, come l'efficiente ERAZER Bandit X20, e i modelli di PC futuristici-minimalisti, come Hunter X30, Mechanic X20 ed Enforcer X10 e X15, saranno a disposizione per i gamer più esigenti. Oltre all'esperienza di gioco, i visitatori potranno partecipare a showcase e contest, vincere premi e assistere a live stream con gli influencer più importanti del mondo del gaming direttamente dal truck ERAZER.



ERAZER è entusiasta di questa nuova fase della propria storia e non vede l'ora di condividere l'emozione e l'innovazione con la community. Un futuro entusiasmante attende i giocatori, mentre ERAZER si prepara a guidarli verso nuove vette di divertimento e prestazioni.





