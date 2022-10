Il TRUCK MEDION ERAZER a Lucca Comics & Games 2022

SALITE A BORDO PER PROVARE IL NUOVO ‘CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II’ SUGLI INNOVATIVI SETUP MEDION ERAZER





Un truck di oltre 16 metri, attrezzato con 8 postazioni gaming dalle elevate prestazioni alimentate dalla potenza dei processorie sulle quali sarà possibile giocare a Call of Duty: Modern Warfare II, disponibile dal 28 ottobre. Appuntamento a Lucca Comics & Games!









Gli avvistamenti dell’enorme truck, che dal nord Europa si sposterà fino a Lucca, inizieranno qualche giorno prima di Lucca Comics & Games 2022 (28 ottobre - 1° novembre) quando sui social di MEDION ERAZER appariranno i primi video e le foto del truck, a documentare il tragitto che lo porterà fino alle mura di Lucca, più precisamente sotto a Porta Sant’Anna (vedi mappa).

L’enorme bilico sarà inconfondibile, interamente brandizzato Lady ERAZER, essere robotico proveniente da una galassia tecnologicamente avanzata pronta a condividere con noi le proprie conoscenze. Lady ERAZER sintetizza al meglio le caratteristiche delle macchine gaming MEDION® ERAZER®: potenza, velocità, affidabilità e design innovativo.

Ma per toccare con mano la vera innovazione, bisognerà salire (gratuitamente) a bordo del truck, accomodarsi su una delle postazioni super tecnologiche preparate per l’occasione e farsi travolgere dalla potenza erogata dai PC MEDION® ERAZER® a disposizione del pubblico, che avrà l’incredibile opportunità di provare Call of Duty®: Modern Warfare® II in uscita proprio dal 28 ottobre, primo giorno di Lucca Comics & Games 2022.

Sul truck, sono inoltre previsti, tornei, photo opportunity, incontri con talent e creator e molto altro.

Tra gli appuntamenti da non perdere, quello di sabato 29 ottobre con Gabbo che incontrerà i fan e giocherà in diretta live-stream a Call of Duty: Modern Warfare® II dal truck MEDION ERAZER. Non mancate!















MAJOR X10

Tra le punte di diamante della linea MEDION ERAZER, il MAJOR X10 monta il potente processore Intel Core i7-12700H 14 Core e l’innovativa scheda grafica Intel Arc A730M., per prestazioni di alto livello livelli in grado di soddisfare le esigenze di ogni utente, dal gamer al content creator. Lo schermo QHD+ 165 Hz da 16’’ 100% sRGB, nel nuovo formato 16:10, e l’audio nitido e cristallino, certificato Nahimic by Steelseries, garantisco la cercata immersività, mentre la tastiera retroilluminata (4 zone RGB) e le più recenti tecnologie in ambito connettività e sicurezza permettono di restare sempre concentrati sull’obiettivo.

Principali caratteristiche del MAJOR X10

• Processore Intel Core i7-12700H (2,30 GHz fino a 4,70 GHz), 14 Core (6 P-Core + 8 E-Core), 20 Thread e 24 MB Intel® Smart Cache• Intel Arc A730M (12 GB GDDR6 VRAM)• 1 SSD M.2 da 1 TB PCIe Gen. 4x4• 16 GB RAM DDR5 fino a 4800 MHz• Display 16.0" QHD+ 165Hz 100% sRGB IPS Display• 2 speaker Sound blaster Cinema 6+• Certificato Nahimic by Steelseries• Intel Wi-Fi 6E AX201• Microsoft Windows 11 Home• Tre mesi di Game Pass Ultimate inclusi

