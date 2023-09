VeeamON Resiliency Summit: come le aziende possono sconfiggere il ransomware

Sono aperte le registrazioni all’evento online gratuito che mostrerà le ultime novità nell’ambito della protezione dei dati aziendali dalle minacce informatiche, svelerà nuovi aggiornamenti di sicurezza per la Veeam Data Platform, oltre alla possibilità di partecipare a demo approfondite del nuovo Veeam Backup & Replication V12.1 e a coinvolgenti sessioni di approfondimento con esperti del settore, partner e clienti

Veeam® Software, leader nel campo della Data Protection e del Ransomware Recovery, ha annunciato oggi il VeeamON Resiliency Summit: l’evento online che si terrà martedì 24 ottobre. Più di 450.000 aziende in tutto il mondo si affidano a Veeam, il primo fornitore al mondo nel mercato della Data Replication & Protection (1), per garantire la resilienza informatica e il rapido ripristino da ransomware e attacchi informatici. Il Veeam Ransomware Trends Report 2023 dimostra che oggi non è una questione di QUANDO un’azienda verrà attaccata, ma di QUANTE VOLTE accadrà. Il VeeamON Resiliency Summit aiuterà le aziende a essere preparate e ad avere un piano in caso di incidente di sicurezza per fronteggiare, contenere e sconfiggere un attacco ransomware unendo IT, sicurezza e tecnologia.

“La missione di Veeam è quella di aiutare tutte le aziende del mondo non solo a riprendersi da un'interruzione di servizio o da una perdita di dati, ma anche di essere pronti alle sfide del futuro,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO at Veeam. “Chiamiamo questa idea resilienza radicale, ovvero affianchiamo i nostri clienti anche dopo il recupero dei dati, fornendo il periodo più breve possibile tra un incidente informatico e il ripristino di dati e servizi, con l’obiettivo di aiutare i nostri clienti a mantenere la loro attività sempre in funzione, farla crescere e farla progredire.”

Durante l'evento online Veeam presenterà i nuovi aggiornamenti della Veeam Data Platform per il secondo semestre del 2023, che includono nuove funzionalità di sicurezza e protezione da attacchi ransomware per Veeam Backup & Replication™, Veeam ONE e Veeam Recovery Orchestrator. Questa nuova release di Veeam Data Platform offre una sicurezza dei dati più avanzata, il rilevamento delle minacce informatiche, il ripristino automatizzato e funzionalità di cloud ibrido per l'intero ambiente IT: multi-cloud, virtuale, ibrido, fisico, SaaS (M365, Salesforce) e Kubernetes. Veeam Backup & Replication, la base della Veeam Data Platform, fornisce il miglior backup sicuro e un ripristino veloce e affidabile da ogni minaccia informatica, incluso il ransomware, per garantire la resilienza e la continuità delle attività aziendali. Grazie a questo approccio di piattaforma, ogni ambiente, per quanto complesso, può essere protetto e ripristinato rapidamente quando conta di più, sconfiggendo gli attacchi ransomware ed assicurando massima efficienza e affidabilità. Veeam Data Platform Premium™ combina le funzionalità di backup e ripristino di Veeam Backup & Replication con potenti funzionalità di monitoraggio, analisi e conformità di Veeam ONE e i vantaggi dei test di conformità e orchestratore di Veeam Recovery Orchestrator al fine di offrire agli utenti la migliore postura di sicurezza per una resilienza radicale.

Le sessioni keynote saranno tenute da Anand Eswaran, CEO di Veeam, Danny Allan, CTO di Veeam e da Bryan Seely, esperto di sicurezza informatica, hacker etico, scrittore ed ex marine degli Stati Uniti. Seely condividerà il punto di vista di un hacker sulla realtà della progettazione della resilienza dei dati in funzione delle minacce informatiche odierne. Inoltre, Susan M. Gordon, ex Principal Deputy Director of National Intelligence degli Stati Uniti d'America e veterana della comunità dell'intelligence con oltre 30 anni di esperienza, si unirà a Eswaran in una sessione per discutere dell'evoluzione del panorama della sicurezza informatica.

Durante l'evento Veeam introdurrà un nuovo programma di sicurezza che include una certificazione che garantirà agli utenti la massima sicurezza in caso di incidente e la possibilità di ripristinare i servizi partendo da backup non compromessi e affidabili. Inoltre, Veeam annuncerà le ultime partnership in ambito security con l’obiettivo di creare un ecosistema ancora più completo dedicato alla security. Sarà possibile partecipare a sessioni di approfondimento sul portafoglio Veeam, con contenuti bonus sulle offerte nuove e quelli esistenti. La parte dedicata ai partner tratterà gli aggiornamenti principali, le certificazioni e le indicazioni per proporre soluzioni che siano affidabili e resilienti.

La partecipazione al VeeamON Resiliency Summit è gratuita. Per iscriversi: https://www.veeam.com/veeamon- resiliency-summit .

L'evento comincerà in orari diversi a seconda dell’area geografica:

AMER: 10 a.m. ET

EMEA: 4 p.m. CEST

APJ: 11 a.m. SGT (25 ottobre)

Altre News per: veeamonresiliencysummitcomeaziendepossonosconfiggere