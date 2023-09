EA Sports FC 24 Recensione

Oggi vi parlo di EA Sports FC 24. Dopo ben trent’anni dall'esordio videoludico l'edizione di quest'anno abbandona il nome FIFA. Infatti, questo è il primo titolo di calcio, della serie di videogiochi di EA Sports, a cambiare nome dopo la rottura, e la perdita dei diritti, del rapporto con la FIFA. Inutile negare che la presenza delle licenze ha fatto diventare FIFA il titolo più venduto e giocato al mondo, superando le 100 milioni di copie vendute. Ora che l'editore ha deciso di abbandonare la sigla calcistica più altisonante di sempre, sarà riuscito a migliorare il suo titolo o è il solito aggiornamento? Dopo averlo provato affondo, ecco cosa ne penso nella recensione. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.



Gameplay e Aspetto Tecnico

Il gameplay diè fondamentalmente uguale ai FIFA degli ultimi anni. E questo non è un male. Infatti, è sempre fluido, coinvolgente, facile da padroneggiare, con un controllo della palla preciso e un ritmo di gioco bilanciato. Il titolo ha subito un grandedelle grafiche dei menù e una serie di altre novità che lo migliorano in molti aspetti. I calciatori sono più reattivi e le animazioni convincono di maggiormente. Il loro set di movimenti è ora più realistico e migliorato che mai. Tutto questo è stato possibile grazie all'uso dalla tecnologiache ha catturato i movimenti in oltreapplicandole ai giocatori. Nuova anche la fisica applicata al pallone, con rimbalzi e rimpalli super realistici e meno prevedibili. La novità più grande è l’introduzione delle squadre miste. Se una calciatrice è bassa e minuta avrà una buona accelerazione, agilità e velocità. Tuttavia, sarà anche molto debole e facile da sopraffare. Viceversa, con una buona fisicità si avrà una maggiore lentezza ma un ottimo piazzamento nei

Un nuovo sistema di difesa: utilizza un nuovo sistema di intelligenza artificiale che rende i difensori più aggressivi e più pronti a intervenire. I difensori sono anche in grado di effettuare tackle più precisi.

Un nuovo sistema di passaggi: utilizza un nuovo sistema di fisica che rende i passaggi più realistici. I passaggi sono più difficili da intercettare e sono più precisi.

Un nuovo sistema di tiro: il nuovo sistema di tiro impegnerà non poco i portieri che faranno più fatica a parare i tiri degli avversari. I tiri sono più potenti e più precisi.

Il titolo mette a disposizione molte modalità di gioco e una vastissima gamma di attività come:- carriera allenatore o giocatore, modalità calcio d'inizio, tornei in locale, ecc. Tutti saranno accontentati, sia chi ama giocare online sia chi ama le partite in locale. Anche se l'offerta contenutistica è al top, guardando bene le modalità, si può vedere che il numero è rimasto uguale a quello di. La modalità regina è sempre la. Quest'ultima è strutturata come in FIFA 23 ma ora è stata resa molto più tattica. Iniziando una nuova partita il giocatore dovrà scegliere tra sei tipi di tattiche disponibili: difesa a oltranza, contropiede e palla lunga, gegenpressing, gioco sulle ali, ecc.

L'di FIFA 24 adeguerà i calciatori alla tattica scelta creando un perfetto equilibrio in campo. Si potrà anche guardare la partita come spettatore attraverso la nuova simulazione in real time. Tutto funziona bene e approfondisce di un bel pò la gestione manageriale del gioco. Tecnicamenteè migliorato rispetto a FIFA 23. Sugira benissimo e super fluido come non mai prima d'ora. I modelli dei giocatori godono di dettagli come muscoli, capelli e vestiti molto più accurati. Gli ambienti, stadi, campi e città sembrano più realistici. L'illuminazione è stata arricchita e restituisce un’immagine più luminosa e definita, e ci sono nuove inquadrature come la body cam addosso all’arbitro. Il comparto audio è sempre al top con effetti credibili, musiche sempre aggiornate e telecronaca in italiano con le voci di Pierluigi Pardo e

Conclusioni

Voto 8.5/10

è un buon gioco di calcio e su PS5 gira davvero bene. Il gioco offre un gameplay fluido e coinvolgente, una grafica migliorata e una vasta gamma di contenuti. Malgrado i ritocchi e le aggiunteresta sempre il solito buon FIFA. Le novità introdotte sono piuttosto limitate e non apportano cambiamenti sostanziali al gameplay. Nonostante tutto rimane sempre il migliore gioco di calcio al mondo.Grande gamma di contenutiLa carriera allenatore è un plusComparto Tecnico miglioratoIl FIFA di sempreGameplay uguale a quello dello scorso annoPochi cambiamenti sostanziali

