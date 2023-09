Vaccinazione Autunno/Inverno 2023-2024: Ministero della Salute Prepara il Richiamo Contro Omicron

Il Ministero della Salute si prepara a pubblicare la tanto attesa circolare sul richiamo del vaccino contro il Covid, dando il via alla campagna vaccinale per l'autunno e l'inverno del 2023-2024. Questa importante iniziativa mira a garantire la copertura vaccinale agli over 60, ai pazienti lungodegenti, alle donne in gravidanza o in post-partum, agli operatori sanitari, ai malati cronici e ai disabili gravi. Tuttavia, come annunciato dal Ministro della Salute Schillaci, se le disponibilità lo consentiranno, le dosi potranno essere estese a tutti, con vaccini aggiornati per affrontare le varianti di Omicron.

