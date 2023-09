Confermato Ergastolo per Gilberto Cavallini nella Strage di Bologna del '80

La Corte d'Assise e d'Appello di Bologna, con il giudice Orazio Pescatore alla presidenza, ha emesso una decisione storica confermando l'ergastolo per l'ex terrorista dei Nar, Gilberto Cavallini, in relazione alla Strage di Bologna del 1980. Questa sentenza è stata resa pubblica dalla Corte dopo un lungo dibattito di sette ore in camera di consiglio. Va notato che l'imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza.

Va ricordato che Gilberto Cavallini era già stato condannato in primo grado all'ergastolo nel 2020, ma questa decisione della Corte d'Assise e d'Appello di Bologna conferma la gravità dei suoi crimini e il carattere politico della strage. Il sostituto procuratore generale Proto ha sottolineato che questa sentenza "ritorna all'imputazione originaria, che era quella della strage politica".

Questo verdetto rappresenta un passo significativo nella ricerca di giustizia per le vittime della Strage di Bologna e un importante riconoscimento dell'atto terroristico perpetrato all'epoca. Resta da vedere quali saranno le future implicazioni legali e il possibile impatto su casi simili, ma questa decisione segna un momento cruciale nella storia giuridica italiana. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi relativi a questo caso.

