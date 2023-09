Sony presenta tre microfoni wireless di qualità

Sony amplia la propria gamma di microfoni e presenta i microfoni wireless ECM-W3 ed ECM-W3S, accompagnati dal microfono wireless per streaming ECM-S1. Si tratta di microfoni all’avanguardia, che uniscono un’elevata qualità di cattura del suono a un design estremamente leggero. Con i modelli ECM-W3, ECM-W3S ed ECM-S1, Sony offre ai creatori di contenuti video gli strumenti per ottenere registrazioni audio impeccabili nelle più diverse situazioni di ripresa.



ECM-W3 è dotato di ricevitore a due canali e due microfoni, ECM-W3S di ricevitore monocanale e un microfono. ECM-W3 e ECM-W3S sono perfetti per i creatori di contenuti video - dai vlog alle interviste - in una grande varietà di contesti dove questi microfoni consentono di registrare con facilità voci e suoni di alta qualità, anche in direzioni diverse rispetto alla videocamera.



Il microfono wireless ECM-W3 è la soluzione perfetta per le interviste e le conversazioni uno a uno; l’ECM-W3S dà risultati eccellenti nell’acquisizione di voci articolate e nitide per quei vlogger e creator che puntano a un audio naturale. Questi microfoni acquisiscono l’audio in modo ottimale e assicurano un’efficace riduzione del rumore. Oltre alla slitta multi-interfaccia (MI) per le fotocamere di Sony, la compatibilità è ampliata da un terminale USB Type-C e dall’uscita audio da 3,5 mm, che permettono la connessione ai vari dispositivi dotati di porta USB e ingresso audio da 3,5 mm: fotocamere, smartphone, PC ecc. Il microfono è fornito con una pratica custodia di ricarica per una comodissima portabilità.



Per operatori professionali e creatori di contenuti video che necessitano della massima qualità audio per riprese, livestream e podcast, il microfono ECM-S1 è uno strumento irrinunciabile. Il corpo del microfono è compatto e leggero, completato da tre unità di diametro 14 mm che acquisiscono la voce con un suono naturale e di alta qualità. La perfetta integrazione con fotocamere, computer e smartphone ne fa una risorsa irrinunciabile per i creatori di contenuti alla ricerca di un’esperienza audio-video dinamica e coinvolgente. L’audio viene registrato direttamente nella fotocamera tramite la connessione wireless: si evita così quel “lag” tra audio e immagini che a volte si verifica in live streaming quando audio e video sono trasmessi separatamente; non è necessaria alcuna compensazione del ritardo.



I microfoni ECM-W3, ECM-W3S e ECM-S1 premiano gli sforzi di Sony nella ricerca di innovazione ed eccellenza. Con queste nuove proposte, Sony spinge sempre più in là i limiti della tecnologia audio, consentendo ai creator di ottenere una spettacolare qualità del suono nei più svariati contesti creativi.





Caratteristiche principali dei microfoni wireless “ECM-W3” e “ECM-W3S”



Acquisizione audio di alta qualità con basso rumore



L’ECM-W3 è composto da un ricevitore a due canali e da due microfoni; l’ECM-W3S da un ricevitore monocanale e da un microfono. Concentrando l’attenzione sulla qualità del suono, Sony ha messo a punto un sistema di acquisizione audio di alta qualità con ridotto livello di rumore.



I microfoni sono dotati di filtro anti-disturbo, che riduce efficacemente il rumore penetrante con l’elaborazione digitale del segnale, e di filtro di taglio per il rumore a bassa frequenza indesiderato come vento, rumore di impianti di aerazione e vibrazioni. Inoltre, l’antivento in dotazione riduce il rumore prodotto dal vento forte o dal respiro che colpisce il microfono, permettendo di registrare un audio nitido, nonostante le interferenze ambientali. L’azione combinata dei filtri e dell’antivento riduce il lavoro di rimozione del rumore in post-produzione.



Se collegato a una fotocamera di Sony attraverso la slitta multi-interfaccia (MI), il ricevitore dell’ECM-W3 e ECM-W3S è compatibile con un’interfaccia audio[i], perciò la fotocamera può registrare direttamente il segnale audio. Ciò consente una registrazione audio impareggiabile, con minime interferenze. È inoltre presente una funzione di sicurezza che sopprime la distorsione a volume alto e una funzione di attenuazione con cui si riduce manualmente l’audio durante le registrazioni ad alto volume. Entrambi i microfoni, ECM-W3 ed ECM-W3S, offrono bassi consumi, minima latenza e alta qualità del suono con Bluetooth 5.3 (Bluetooth Low Energy) e codec LC3Plus.



Una connettività più versatile per una maggiore praticità d’uso



Per una maggiore flessibilità, la slitta MI permette di utilizzare il dispositivo senza batteria e cavi aggiuntivi. L’alimentazione è fornita direttamente dalla videocamera al ricevitore, quindi nessun problema di batteria esaurita[iii]. C’è anche una porta USB Type-C per inviare l’audio digitale (48kHz/24bit) a uno smartphone o PC via USB[iv]. È presente anche un’uscita audio con mini jack (stereo) da 3,5 mm per assicurare la compatibilità con fotocamere, PC, registratori IC ecc. non dotati di slitta MI[v]. Non manca un supporto di protezione per il connettore della slitta multi-interfaccia, utilizzabile anche come supporto microfono quando si fissa il ricevitore su un apparecchio diverso da una fotocamera, oppure per l’attacco a un morsetto per smartphone come adattatore con fori per le viti.



Il microfono ha anche un mini jack (monoaurale) da 3,5 mm utilizzabile come ingresso microfono esterno. È utilizzabile in combinazione con un microfono lavalier come l’ECM-LV1: permette di registrare la voce del soggetto, mantenendo il microfono nascosto alla vista. Completamente carico, il microfono ricaricabile ha un’autonomia fino a 6 ore.



Compatto e leggero, con custodia di ricarica inclusa per la massima portabilità



Le dimensioni di questo microfono compatto e leggero sono 25,0 mm x 52,5 mm x 20,5 mm (L/A/P), con un peso di soli 17 g. Il ricevitore misura 32,0 mm x 29,0 mm x 50,0 mm (L/A/P) e pesa 25 g. Sia i microfoni che i ricevitori sono utilizzabili facilmente in qualsiasi situazione e in qualsiasi momento. ECM-W3 ed ECM-W3S sono a tenuta di polvere e di umidità[vi], quindi utilizzabili tranquillamente all’aperto.



La custodia di ricarica portatile e leggera consente la ricarica anche in viaggio







Caratteristiche principali del microfono wireless/streaming “ECM-S1”



Alte prestazioni di acquisizione, alta qualità audio e sincronizzazione di audio e video tramite la connessione alla fotocamera



ECM-S1 è equipaggiato con tre unità di ampio diametro (14 mm) corrispondenti a tre modalità di acquisizione del suono: unidirezionale, omnidirezionale e stereo, per alta sensibilità, audio di alta qualità e ampia gamma di frequenze. I bassi livelli di rumore intrinseco del microfono e l’ampio range dinamico permettono di registrare nitidamente anche i suoni più deboli.



Regolato per la registrazione chiara e naturale della voce, il microfono acquisisce un suono corposo, realistico e ricco come nessun altro microfono per streaming. Ha anche un filtro anti-disturbo, che elimina efficacemente il rumore penetrante attraverso l’elaborazione digitale del segnale, e un filtro di taglio per rumori a bassa frequenza indesiderati come vento, rumore di impianti di aerazione e vibrazioni, in modo da ridurre gli effetti dell’ambiente circostante. ECM-S1 ha un’ampia scelta di funzioni che riducono il rumore e supportano un audio di alta qualità.



Un nuovo stile di acquisizione audio e una connettività versatile, in una custodia compatta e leggera



Il microfono ECM-S1 è leggero, con i suoi 157 grammi, e di dimensioni compatte: 63,0 mm x 137,5 mm x 63,0 mm (L/A/P). Il ricevitore è compatto e leggerissimo: soli 25 g per 32 mm x 29 mm x 50 mm (L/A/P). La connessione Bluetooth 5.3 (Bluetooth Low Energy) e il codec LC3plus[vii] offrono bassi consumi, minima latenza e alta qualità del suono. Con la connessione wireless si ha una registrazione esente da influssi ambientali. L’acquisizione del suono raggiunge un livello straordinario, consentendo la registrazione del parlato o del canto accompagnato da strumenti musicali con un’elevata qualità audio.



Per la connettività, il ricevitore può essere collegato a una fotocamera compatibile attraverso la slitta MI. Il microfono e il ricevitore sono dotati di terminali USB Type-C per uscita audio digitale da 48 kHz/24 bit. Ciò permette di registrare un audio di alta qualità in diversi modi, ad esempio connettendo wireless il microfono a un PC o smartphone, tramite USB del ricevitore, o connettendo il microfono direttamente al PC o smartphone tramite USB. Il ricevitore ha anche un mini jack (stereo) da 3,5 mm come uscita audio.



Grande praticità e affidabilità per le esigenze di qualsiasi creator



Il microfono ha un selettore indipendente per regolare il livello di registrazione audio. Il livello di volume dell’ingresso audio dell’ECM-S1 è regolabile anche in modo intuitivo con il selettore superiore, verificando il livello dell’ingresso audio in tempo reale sugli indicatori luminosi. La spia LINK integrata segnala lo stato della comunicazione tra il microfono e il ricevitore, per non perdere mai una registrazione.



Quando si registra con connessione USB tra il microfono e un PC o smartphone, è possibile collegare delle cuffie (reperibili in commercio) al jack di uscita cuffie del microfono, in modo da monitorare l’audio senza intervenire sul dispositivo connesso. Anche il volume delle cuffie può essere regolato con una breve pressione del selettore in basso sul microfono. È possibile regolare il rapporto di audio mix tra il volume di ingresso dell’audio del microfono e quello dell’audio del computer o smartphone attraverso la connessione USB con il selettore volume/mix cuffie sul microfono.



Sia l’ECM-S1 che il ricevitore hanno una batteria integrata per uso prolungato. Il ricevitore può funzionare anche ininterrottamente con l’alimentazione diretta, se è collegato alla slitta MI della fotocamera o a un cavo USB Type-C. A batteria completamente carica, il microfono è utilizzabile ininterrottamente fino a 13 ore (cavo USB Type-C).



Inoltre è presente un sistema anti-popping che riduce i disturbi causati dal respiro di chi parla a contatto diretto con il microfono, tenendo la bocca molto vicina al microfono. In questo modo i vocali, le voci di commento o altri tipi di audio sono registrati in condizioni ottimali. In dotazione c’è anche un supporto che può essere fissato al microfono[xii], così da non rendere necessario reggere il microfono durante la registrazione. L’angolo del microfono è regolabile in avanti e indietro. In alternativa, quando non si usa il supporto, il foro filettato da 1/4” sul fondo del microfono può servire per montarlo su un cavalletto o un comune braccio per microfono reperibile in commercio.







Disponibilità



I microfoni wireless ECM-W3 e ECM-W3S saranno disponibili entro novembre.



