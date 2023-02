Sony presenta due nuove cuffie wireless: il modello circumaurale WH-CH720N e il modello sovraurale WH-CH520





Comfort prolungato e zero rumori con WH-CH720N , grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor e all’Integrated Processor V1 di Sony, ereditato dalle pluripremiate WH-1000XM5.

, grazie alla tecnologia Dual Noise Sensor e all’Integrated Processor V1 di Sony, ereditato dalle pluripremiate WH-1000XM5. Fino a 50 ore di autonomia con WH-CH520 per non interrompere mai l’ascolto.

Sony ha annunciato oggi il lancio di due nuove cuffie wireless, che racchiuderanno le acclamate tecnologie audio di Sony in due diversi formati: circumaurale per il modello WH-CH720N e sovraurale per il modello WH-CH520.

Le cuffie wireless circumaurali WH-CH720N integrano la tecnologia Dual Noise Sensor e il chip Integrated Processor V1 di Sony per l’eliminazione del rumore. Due caratteristiche che, insieme al design leggero e alle 35 ore di autonomia massima, sono l’ideale per ascoltare musica per ore senza fastidiose interferenze esterne.

Le cuffie wireless sovraurali WH-CH520 sono il modello perfetto da portare tutto il giorno: ultra-confortevoli, ottimizzate per le chiamate e con una batteria che può durare fino a 50 ore. Anche lo stile non è da meno, come conferma la variegata selezione di colori tra cui scegliere: nero, blu, bianco e beige.

Entrambi i modelli si avvalgono del sistema Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per preservare la qualità sonora voluta dall’artista e di una connessione Multipoint per facilitare il collegamento tra dispositivi.

A prova di rumore

Le cuffie circumaurali WH-CH720N di Sony combinano il chip Integrated Processor V1 alla tecnologia Dual Noise Sensor per assicurare prestazioni di eliminazione del rumore avanzate e lasciare più spazio alle canzoni e meno ai disturbi in sottofondo, soprattutto in ambienti affollati come aerei o bar.

L’Integrated Processor V1 contribuisce a cancellare i brusii esterni, con un ritardo nell’elaborazione minimo che si traduce in un’azione immediata ed efficace. In ogni padiglione del modello WH-CH720N, inoltre, sono presenti due microfoni che, sommati alla tecnologia Dual Noise Sensor, rilevano i suoni ambientali e li bloccano, per trasmettere solo ciò che conta davvero: la musica.

L’app Sony | Headphones Connect consente di regolare la quantità di rumore ambientale scegliendo fra 20 livelli diversi.

Massimo comfort per ore

Con le cuffie WH-CH720N, la musica non ha mai fine. Pensata per essere portata comodamente per ore, anche senza pause, la struttura sovraurale è ergonomica e pesa solo 192 g, facendo di questo modello la cuffia wireless con archetto ed eliminazione del rumore più leggera di Sony. I padiglioni in pelle sintetica e uretano sono sagomati con una forma e dimensioni ottimali, a garanzia di una vestibilità eccellente. La batteria dura fino a 35 ore con la funzione di eliminazione del rumore attivata – quanto basta per proseguire l’ascolto giorno e notte.

Anche il modello WH-CH520 è stato progettato in un’ottica di uso quotidiano. L’autonomia di 50 ore permette di ascoltare musica per oltre un giorno senza interruzioni e senza la preoccupazione di rimanere a corto di batteria. L’archetto imbottito e regolabile collega due morbidi padiglioni sovraurali, dando vita a un design leggero sinonimo di comfort duraturo.

Sonorità superbe per ogni traccia

Voci naturali, note cristalline e tuning calibrato sono la norma con WH-CH720N e WH-CH520, che possono contare sulla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) per riprodurre ogni suono con una qualità all’altezza delle intenzioni dell’artista. In fase di compressione, i file musicali perdono quelle alte frequenze che conferiscono ai brani sfumature e intensità. Il Digital Sound Enhancement Engine di Sony le ripristina fedelmente per produrre un effetto quasi identico alla registrazione originaria.

Con il modello WH-CH720N, l’esperienza diventa ancora più autentica, arricchita dai dettagli praticamente privi di distorsioni restituiti dal chip Integrated Processor V1. La calibrazione del suono si basa su un bilanciamento perfetto delle alte e basse frequenze per riprodurre voci chiare e naturali.

Le cuffie WH-CH720N e WH-CH520 sono perfette per ogni genere musicale, grazie all’equalizzatore presente sull’app Sony | Headphones Connect che consente di personalizzare il sound. Si può scegliere tra diverse impostazioni per adattare la qualità del suono al tipo di musica che si sta ascoltando, e persino creare e salvare le proprie impostazioni personali.

Conversazioni cristalline

Le tecnologie ottimizzate del modello WH-CH720N rivoluzionano la qualità delle telefonate. I microfoni beamforming con tecnologia Precise Voice Pickup sono posizionati strategicamente per rilevare la voce dell’utente con estrema chiarezza e precisione in diversi contesti. E sono anche avvolti da una struttura Wind Noise Reduction di nuova concezione che smorza l’effetto dell’aria e del vento per ascoltare musica e conversazioni nitidamente, senza interruzioni.

Pensando alle lezioni online o alle call di lavoro, dove la praticità conta quanto la qualità sonora, il modello WH-CH520 offre anche una funzione vivavoce: basta premere uno dei pulsanti sui padiglioni per rispondere alle chiamate, senza dover estrarre il telefono dalla tasca. I microfoni integrati ad alte prestazioni e l’eliminazione del rumore filtrano i suoni ambientali di troppo durante le telefonate per dare sempre la precedenza alle voci degli interlocutori, anche quando c’è confusione.

Entrambi i modelli sono dotati di connessione Multipoint, comodi pulsanti di gestione e comandi vocali. E con Swift Pair e Fast Pair, è facilissimo associare WH-CH720N e WH-CH520 ad altri dispositivi, proprio come ci si aspetta da due cuffie per l’uso quotidiano.

La sostenibilità prima di tutto

Sony ha creato queste cuffie senza perdere di vista nessun aspetto legato alla sostenibilità. Il packaging di WH-CH720N e WH-CH520 è realizzato senza plastica e secondo principi di progettazione a tossicità ridotta, in linea con la strategia ambientale “Road to Zero” di Sony. Entrambi i modelli, inoltre, contengono plastica riciclata.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie WH-CH720N saranno disponibili in nero, blu e bianco a partire da marzo 2023.

Le cuffie WH-CH520 saranno disponibili in nero, blu, bianco e beige a partire da marzo 2023.

