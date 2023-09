TARISLAND - MUSICHE DEL COMPOSITORE RUSSELL BROWER

Tarisland, imminente MMORPG cross-platform, annuncia oggi con grande orgoglio che le musiche di Russell Brower, compositore di fama mondiale, saranno protagoniste del gioco.

I temi epici e originali di Brower rifletteranno le diverse regioni di Tarisland e accompagneranno i giocatori nelle loro avventure e nei loro viaggi attraverso le terre di Taris.

Russell Brower è un acclamato compositore vincitore di Emmy Award e nominato ai BAFTA, che ha creato musica per alcuni dei marchi più iconici del mondo dei videogiochi, della televisione e del cinema. Brower ha collaborato con aziende come Blizzard Entertainment, Warner Bros. e The Walt Disney Company. Il fascino delle opere di Brower ha oltrepassato il mezzo in cui sono apparse originariamente, trovando nuovi fan in tutto il mondo. Seguite il canale Discord di Tarisland per avere maggiori informazioni su Russell Brower.

La seconda Closed Beta di Tarisland inizierà a novembre 2023, permettendo ai giocatori PC e Android di Europa, Asia e USA di vivere le loro avventure in lingua inglese, francese, tedesca portoghese e spagnola.

Tarisland uscirà per iOS, Android e PC nel primo quarter del 2024.

