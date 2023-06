Tarisland - Closed Beta 27 giugno

Tarisland, l’imminente MMORPG cross-platform, annuncia oggi che la fase di Closed Beta in regioni selezionate partirà il 27 giugno 2023. Su Android, le regioni interessate includeranno Brasile, Canada, Filippine e UK, mentre su PC saranno in grado di partecipare giocatori da tutto il mondo. Chi è interessato possono pre-registrarsi da oggi sul sito ufficiale di Tarisland.

Nella Closed Beta, i giocatori potranno selezionare una delle sette classi di personaggi attualmente disponibili prima di esplorare il Canyon di Ancash, SilverLit, la Misty Forest e le rispettive storyline e quest. La comprensione delle classi e della loro interazione sarà necessaria quando i giocatori si alleeranno per affrontare raid e dungeon. Per coloro che vogliono assicurarsi un posto negli annali della storia di Taris, è previsto un evento speciale: i primi che sconfiggeranno i quattro boss dei dungeon con una squadra di 10 persone riceveranno ricompense esclusive per la Closed Beta. La Closed Beta darà inoltre ai giocatori l'opportunità di provare cinque professioni di crafting, di entrare nell'Arena o nei Battleground e, se si sentono abbastanza abili, di affrontare i World Boss.

In fase di sviluppo da diversi anni, Tarisland è un MMORPG di ampia portata che presenta diversi biomi e civiltà e un vasto mondo da esplorare, unito a una storia ricca e avvincente. I giocatori troveranno nuove missioni e modi per esplorare ogni angolo del mondo vario e avvincente di Tarisland attraverso diverse modalità di gioco.

Tarisland presenterà classi distinte, ognuna delle quali è completamente personalizzabile, dando ai giocatori la libertà di adattare il proprio personaggio alle proprie preferenze e al proprio stile di gioco. La progressione si basa su un sistema stagionale che fornirà nuovi contenuti PvE e sfide PvP.

Uno degli obiettivi degli sviluppatori di Tarisland è stato quello di creare un ecosistema di gioco equo e sostenibile per tutti i giocatori. Ad esempio, il pay-to-win non fa parte del gioco e gli oggetti che aumentano le statistiche non saranno venduti nel negozio.

I giocatori potranno giocare a Tarisland sempre e ovunque, con una progressione completa e grazie al cross-play tra le versioni mobile e PC. La versione per PC sarà inoltre dotata di un'interfaccia personalizzabile.

Tarisland sarà disponibile per iOS, Android e PC più avanti nel corso dell’anno.

Altre News per: tarislandclosedbetagiugno