Game System Trailer di NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

Con l’uscita diNARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sempre più vicina (17 novembre 2023), oggi puoi scoprire di più sul gameplay del gioco in questo nuovo trailer che mostra anche l’originale modalità Special Story.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONSpuò essere prenotato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Per il trailer italiano:





In Battaglia i giocatori potranno scegliere tra il più grande roster di sempre in un gioco di Naruto, con oltre 130 personaggi, inclusi 10 nuovi. Fronteggiando gli opponenti, sarà possibile usare varie combo e persino cambiare il leader per tenere alta la pressione sugli avversari.

Ninjutsu e Awakening giocheranno una parte altrettanto importante: da questo gioco, sarà possibile scegliere fino a 6 abilità Ninjutsu, mentre i personaggi potranno anche essere risvegliati in una nuova forma che assicurerà maggior potenza, per cambiare le sorti dello scontro in proprio favore. Per terminare lo scontro, i giocatori potranno usare il loro chakra e scatenare una potentissima Tecnica Segreta che, quando selezionati specifici personaggi, può trasformarsi in una combinazione di tecniche segrete.

Un’altra feature nuova, la modalità di controllo “semplificata”, permetterà a tutti i novizi del franchise di scatenare le combo con la pressione di un singolo tasto. Questo nuovo controllo si aggiunge a quello classico che i giocatori della serie STORM già conoscono.

Combattendo da soli o online, i personaggi saliranno di livello e sbloccheranno alcune personalizzazioni e altre feature, come le scene legate alle Finish.

Le Offline Free Battle consentiranno ai giocatori di scegliere il loro percorso o scegliere completamente il modo in cui vogliono combattere contro un computer o fare un torneo offline.

Sarà possibile anche affinare le proprie abilità contro altri giocatori in tutto il mondo nella modalità Online, scegliendo tra Partite Casual o Classificate (il Matchmaking online personalizzato sarà disponibile dopo il lancio).

Nella modalità Storia, i giocatori potranno rivivere epiche battaglie della serie Naruto, ripercorrendo i momenti chiave della storia godendosi le cut scene di stampo anime e un'esperienza di battaglia di alta qualità.

Con la modalità Special Story, una nuova storia si svolge durante gli eventi di BORUTO, in cui Boruto si rende conto che un uomo misterioso, Merz, sta cercando di iniziare la guerra. Quale sarà il ruolo di Naruto e Sasuke?

I giocatori dovranno scoprirlo quando il gioco verrà lanciato il 17 novembre.

