Raccontastorie FABA per Halloween

Trasforma le paure dei piccini in coraggio

In previsione della notte più stregata che ci sia ecco una proposta educativa e divertente insieme per affrontare le proprie paure giocando!

Quale momento migliore infatti se non la festa di Halloween per creare un intrattenimento per i bambini e le bambine che dia uno spunto per trasformare i propri timori in nuovo coraggio!

Ecco gli alleati “mostruosi” per insegnare ai più piccoli come conoscere le proprie paure e trasformarle in coraggio!

Buio, ragni, fantasmi, scheletri e come non citare il famigerato mostro sotto al letto?! Le paure tipiche dell’infanzia sono svariate, fantasiose e a ripensarci da adulti anche buffe. Ma, per i bimbi, possono essere un tema molto delicato da affrontare. Il gioco, in questo, può essere uno strumento utile per imparare ad approcciarle divertendosi!

E quale momento migliore per farlo se non proprio in occasione della notte di Halloween?

Per creare un momento di condivisione divertente ed educativo, FABA propone diversi personaggi sonori che, attraverso racconti, filastrocche e storie insegneranno come trasformare le paure in nuovo coraggio!

“FILASTROCCHE SCACCIA PAURA” è il personaggio sonoro che raccoglie filastrocche, insegna ad avere coraggio e controllo dei propri timori, trasformando i terribili mostri in creature buffe e divertenti, iniziando proprio dalla paura del buio, il simpatico fantasmino infatti si illumina!

“IL GRUFFALÒ”, tratto dal best seller di Julia Donaldson, aiuta i bambini e le bambine a superare i pregiudizi e le paure legate ai mostri insegnando a non fermarsi alle apparenze.

Non può mancare all’appello il coraggioso investigatopo Geronimo Stilton, che con il Personaggio Sonoro “GERONIMO STILTON – IL SEGRETO DELLA FAMIGLIA TENEBRAX”, trasporterà i piccini in un viaggio sonoro tra mummie misteriose, canarini mannari e scarafaggi domestici all'insegna dell’avventura e del coraggio!

