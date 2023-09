Schianto Mortale sulla Cassino-Sora: Tre Vittime

Un tragico incidente stradale è avvenuto martedì sera, intorno alle 23:00, sulla superstrada Cassino-Sora, nel Frusinate, vicino allo svincolo per Fontechiari. Lo scontro frontale tra due veicoli, una Grande Punto e una Ford, ha causato la perdita di tre vite. Le vittime includono due fidanzati, un uomo di 30 anni residente a Fontechiari e una donna di 26 anni di Arnare, oltre a un giovane di 19 anni residente a Vicalvi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. La superstrada, una strada a scorrimento veloce, è rimasta chiusa per un lungo periodo per consentire i rilievi delle autorità. Le informazioni preliminari indicano che la coppia di fidanzati proveniva da Sora, e il giovane di 19 anni era un collega dei soccorritori del 118 che sono intervenuti sul luogo dell'incidente. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le ferite riportate nell'incidente sono state troppo gravi, e le tre persone coinvolte sono decedute all'istante.

L'impatto dell'incidente è stato descritto come estremamente violento da chi vive nelle vicinanze, definendolo "una deflagrazione".

Le statistiche sull'incidentalità stradale in Italia sono allarmanti, con 3.159 morti registrati nel 2022. Si teme che il numero per il 2023 possa essere ancora più elevato. La sicurezza stradale rimane una priorità urgente per prevenire tragedie simili in futuro.

