Pro Recco e AN Brescia Vincono nella Champions League di Pallanuoto 2023/2024

La Champions League di Pallanuoto maschile 2023/2024 ha preso il via con una nota di trionfo per le squadre italiane, la Pro Recco, campione in carica, e l'AN Brescia. Entrambe hanno iniziato la competizione con successo nelle rispettive gare di gruppo.

La Pro Recco, che compete nel Girone B insieme a Dinamo Tbilisi, Olympiakos e Dubrovnik, ha iniziato la sua corsa per la terza vittoria consecutiva nella Champions League con una vittoria convincente contro Dinamo Tbilisi. Il punteggio finale è stato di 15-6, con Kakaris e Iocchi Gratta che hanno guidato la squadra come migliori realizzatori. La vittoria ha messo in luce la determinazione della Pro Recco a difendere il suo titolo europeo.

Sandro Sukno, giovane allenatore della Pro Recco, ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di questa vittoria iniziale nella stagione e l'integrazione dei nuovi giocatori come Kakaris e Condemi.

L'AN Brescia, invece, ha esordito nella Champions League 2023/2024 con una vittoria ai rigori contro il Sabadell. La partita regolamentare si è conclusa in parità 5-5, ma l'AN Brescia ha avuto la meglio nella sfida ai rigori, vincendo 10-9. Questa vittoria è stata particolarmente significativa data la competizione intensa in campo.

Con questi risultati, le squadre italiane hanno dimostrato la loro competitività nella Champions League di Pallanuoto maschile 2023/2024, lasciando sperare in ulteriori successi nella competizione.

