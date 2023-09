Xiaomi 13T Series è qui!

Ancora una volta Xiaomi rinnova la sua mission di portare a tutti l'innovazione, in una giornata ricca di annunci che hanno riguardato sia il mondo smartphone che quello dell'ecosistema interconnesso.



Il brand ha presentato oggi a Berlino la nuova famiglia di smartphone flagship Xiaomi 13T Series, progettata e realizzata per il pubblico che desidera esprimere al meglio il proprio talento artistico.





Incorporando lenti ottiche professionali Leica, Xiaomi 13T Series offre infatti la vera e propria esperienza ‘Authentic Leica Imagery’, consentendo agli utenti di portare sempre con sé l’iconicità del brand Leica.





“La Serie Xiaomi 13 ha portato l’esperienza Leica per la prima volta sui nostri smartphone e, proprio attraverso questa famiglia di prodotti, siamo riusciti a dimostrare al pubblico il valore tangibile di questa collaborazione” - afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia. “Oggi Xiaomi 13T Series, nel pieno rispetto della tradizione della Serie T, rende l’esperienza Leica più accessibile, senza trascurare l'esperienza di utilizzo di livello flagship. Questo è proprio ciò che ci si deve aspettare ogni anno dalla Serie T”.





Sulla scia del lancio di Xiaomi 13T Series, Xiaomi, in collaborazione con lo stimato istruttore di Leica Akademie e noto fotoreporter Giuseppe Nucci, ha inoltre presentato ‘Story in Sight’, una serie innovativa di workshop di fotografia con un profondo impatto sul mondo della narrazione visiva.

Infine, Xiaomi ha lanciato oggi la sua ultima gamma di dispositivi smart wearable, Xiaomi Watch 2 Pro e Xiaomi Smart Band 8, progettati per offrire agli utenti un'esperienza connessa insieme alla nuova Xiaomi 13T Series. Questi device di ultima generazione sono in grado di ridefinire il modo in cui gli utenti utilizzano la tecnologia a supporto del benessere e delle prestazioni sportive, migliorando comodità ed efficienza nella vita quotidiana.





Tutti i dettagli sugli annunci, le immagini e le schede tecniche sono disponibili nei comunicati allegati.

Per rapida consultazione, riportiamo qui sotto i prezzi e le disponibilità dei prodotti presentati oggi.



Prezzi e disponibilità:





Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibili all’acquisto in tre colorazioni, Alpine Blue, Meadow Green e Black, a partire dalle 15:30 del 26 settembre su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.





Xiaomi 13T Pro è acquistabile in tre configurazioni:

16GB +1T a partire da 999,90€

a partire da 12GB+512GB a partire da 899,90€

a partire da 12GB +256GB a partire da 799,90€

Xiaomi 13T, nella configurazione 8GB+256GB è disponibile a partire da a partire da 699,90€.

Inoltre, entrambi i dispositivi saranno disponibili in bundle con Redmi Pad SE dal 26 settembre al 31 ottobre su mi.com. Per scoprire ulteriori promozioni e bundle, visitare i principali canali di vendita.

Xiaomi Watch 2 Pro e sarà disponibile nelle versioni e-SIM e Bluetooth nelle colorazioni Black e Silver. In particolare

Xiaomi Watch 2 Pro 4G – LTE arriverà nelle prossime settimane su mi.com e Vodafone al prezzo di 329,99€ Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth in colorazione Silver è disponibile da oggi per l’acquisto online su Mediaworld e Unieuro al prezzo di 269,99€ e, da oggi al 27 settembre, sarà disponibile in early bird al prezzo speciale di 249,99€. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà in vendita anche in versione Black e anche sui canali mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi Smart Band 8, nelle colorazioni Graphite Black e Gold, è disponibile a partire da oggi 26 settembre alle ore 15:30 su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo di 39,99€.



Inoltre, solo su mi.com e fino al 27 settembre, sarà possibile approfittare del bundle con la Running Clip.

