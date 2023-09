FARMING SIMULATOR 22 - seconda grande espansione

PASTINACA & PIANOFORTE: LA MAPPA PER L’ESPANSIONE PREMIUM DI FARMING SIMULATOR 22 PRESENTATA CON UN TRAILER





La seconda grande espansione per Farming Simulator 22 permette agli agricoltori virtuali di mettere in piedi un impero agricolo a Zielonka – una nuovissima mappa dell’Europa Centrale. Gettando uno sguardo in avanti alle prossime release pianificate delle Premium Expansion & Premium Edition il 14 Novembre, il publisher & SviluppatoreGIANTS Software vi mette a vostro agio con un trailer della nuova mappa sereno e melodico.

L’incanto agricolo del Centro Europa

Zielonka esprime lo stile delle campagne vicino alla Germania, prendendo ispirazione da paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca. Zielonka non offre solo un panorama pittoresco attorno a un lontano e tranquillo villaggio, ma ha anche un terreno fertile per coltivare nuovi vegetali.

Con carote, pastinaca, rapa rossa, la Premium Expansion porta il conto totale delle colture praticabili in Farming Simulator 22 a venti. Nuovi macchinari e attrezzi come le raccoglitrici specializzate per gestire i nuovi raccolti diventano disponibili anche con l’espansione.

Zielonka– Patria del pianoforte e dell’esportazione dei vegetali

Prima di tutto, un Famoso artigiano produttore di pianoforti vive nella zona, oltre a tutti gli altri business tradizionali di Zielonka.

Gli agricoltori possono trarre grossi profitti dal supportare la costruzione di strumenti a tastiera classici con questa nuova catena di produzione: fornendo le parti di legno, ogni pianoforte costruito diventa una fonte di introiti per l’agricoltore fornitore.

Concentrandoci sui vegetali, la produzione di patate può fornire croccanti patatine in sacchetto, la fabbrica di conserve, cibo in scatola, mentre l’amata fabbrica di zuppe chiamata “Zup, Zup, Zup” è specializzata in cibi liquidi. Tutto questo ricompensa gli agricoltori coinvolti con introiti maggiori per la consegna di prodotti agricoli. Quando i raccolti sono pronti, le fabbriche sono state rifornite

E I pianoforte sono stati costruiti, i giocatori possono anche cercare nuovi collezionabili dentro e attorno a Zielonka.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One.

La Premium Edition (e gli add-on stand-alone nella Espansone Premium) è prevista in uscita il 14 novembre per gli stessi formati e comprende 2 espansioni e 7 pacchetti in aggiunta alla versione completa.

