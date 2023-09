Motorola Solutions WAVE PTX, comunicazioni agili ed efficienti al servizio della logistica

RGB Bamboo produce e distribuisce sul mercato italiano ed estero una vastissima gamma di prodotti in ambito florovivaistico e per arredo casa, con sede a Verona. La logistica si appoggia su un magazzino di 38.000 mq tra area stoccaggio all’esterno, magazzino e uffici, in cui lavorano circa 20 persone. Per garantire la massima efficienza operativa è necessario assicurare comunicazioni stabili e veloci tra le persone in tutti i reparti interessati e una copertura perfetta in ogni area.



Dovendo aggiornare nella sua interezza il sistema di comunicazione interna, ormai obsoleto e basato su radio PMR446 su banda libera, Bamboo si è rivolta alla Ciro Mazzoni Radiocomunicazioni , installatore specializzato di sistemi radio professionali, trasmissione dati, sistemi broadband e video sorveglianza.



La nuova implementazione doveva avvenire rispettando alcuni importanti vincoli: la necessità di non interrompere il flusso di lavoro in azienda, tempi limitati per l’installazione e la necessità di contenere i costi.



Essendo l’azienda già coperta in modo pervasivo da una rete Wi-Fi, Ciro Mazzoni, partner certificato Motorola Solutions da molti anni, ha suggerito di testare il sistema WAVE PTX , puntando in particolare sul terminale TLK100. WAVE PTX è la tecnologia di comunicazione voce e dati di Motorola Solutions per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei team.che unisce i vantaggi della telefonia cellulare con l’immediatezza della comunicazione radio.



Il dispositivo portatile TLK 100, così come gli altri dispositivi WAVE PTX, permette agli operatori di attivare in modo istantaneo e a mani libere chiamate singole o di gruppo, unendo i benefici della rete cellulare con l’affidabilità e l’immediatezza delle comunicazioni radio professionali. Questo dispositivo è stato scelto perché pensato per il lavoro: è caratterizzato da un design compatto e leggero, in grado di resistere a urti e cadute e di facile utilizzo anche a mani libere.



In sola mezza giornata il sistema ha generato interesse ed è stato confermato. Tutta la configurazione del sistema è stata preparata sulla rete Wi-Fi da remoto, mentre in loco sono solo stati definiti i gruppi di chiamata per i clienti. A quel punto, l’attivazione del servizio è stata praticamente immediata.



Oggi tutti gli operatori comunicano sulla stessa rete: uffici, magazzino, personale in trasferta possono contare su una maggiore efficienza nelle comunicazione e nella gestione delle emergenze, con un sistema flessibile e scalabile.



“WAVE PTX porta le potenzialità dell’integrazione tecnologica nelle aziende produttive. Il cliente si è letteralmente illuminato quando ha preso in mano il TLK100 e l’ha provato: è stato amore a prima vista.” commenta Sergio Mazzoni di Ciro Mazzoni Radiocomunicazioni. “L’eccellenza della tecnologia Motorola Solutions e il supporto di Aikom Technology ci hanno consentito di sviluppare e implementare una soluzione che ha soddisfatto il cliente finale sotto ogni aspetto.Il successo dell’implementazione in Bamboo è la dimostrazione che quando c’è una reale simbiosi tecnico-commerciale tra vendor, distributore e integratore i risultati sono assicurati.”



