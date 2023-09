Il Tennis come Professione: Realtà e Sfide secondo Novak Djokovic

Nel mondo del tennis, è possibile vivere unicamente grazie a questo sport? La risposta a questa domanda complessa dipende da vari fattori. L'argomento è diventato particolarmente rilevante dopo le dichiarazioni di Novak Djokovic riguardo agli introiti degli atleti professionisti e alle sfide finanziarie che affrontano, in particolare i giovani talenti che cercano di fare carriera nel tennis.

Il campione serbo, con oltre 175 milioni di dollari guadagnati in una carriera di altissimo livello, ha recentemente espresso le sue opinioni critiche riguardo ai guadagni nel tennis professionistico, concentrando la sua attenzione sui giovani aspiranti tennisti. Djokovic ha rivelato che all'inizio della carriera ci sono enormi sfide finanziarie da superare, con il rischio di dover rinunciare a tornei futuri a causa della mancanza di fondi.

Il serbo ha compreso perfettamente le difficoltà che i giovani tennisti affrontano nei loro primi passi nel mondo del tennis. Afferma che gli atleti devono sostenere spese significative per fisioterapisti, viaggi, allenatori e campi di allenamento, e spesso i guadagni dai premi dei tornei non sono sufficienti per coprire tali costi. È importante notare che solo i primi quattrocento giocatori nel ranking possono contare su guadagni considerevoli, mentre per molti altri la situazione è molto più complessa.

Novak Djokovic ha sottolineato il fatto che solo circa 400 tennisti in tutto il mondo possono permettersi di vivere grazie al tennis, una cifra sorprendentemente bassa per uno sport globale come il tennis. Questa realtà mette in luce le sfide finanziarie che gli atleti devono affrontare per raggiungere il successo e mantenere una carriera sostenibile.

Il campione serbo ha anche menzionato l'importanza del sostegno da parte delle proprie nazioni per i giovani talenti. Ha rivelato di non aver avuto tale supporto dalla Serbia nei primi anni della sua carriera e di essersi trovato a lottare da solo. Inoltre, ha criticato il fatto che si parli principalmente dei grandi tornei come gli US Open, mentre si presti poca attenzione ai giocatori meno noti e ai loro guadagni.

La possibilità di vivere esclusivamente giocando a tennis è una sfida complessa e dipende da molti fattori, tra cui il livello di talento, il sostegno finanziario e le opportunità. Le parole di Novak Djokovic hanno portato alla luce le difficoltà che molti giovani tennisti affrontano nel perseguire il loro sogno di una carriera professionale nel tennis. È un argomento che merita ulteriori riflessioni e discussioni all'interno della comunità tennistica e oltre.

