Dyson - nuova edizione limitata Blu Blush

Dyson celebra la stagione natalizia con la nuova edizione limitata Blu Blush

Una straordinaria combinazione di colori, il Blu Blush, con una finitura ultra-matte, è disponibile in esclusiva per le festività presso i Dyson Demo Store e su Dyson.it

Dyson presenta la nuova edizione Blu Blush, in esclusiva per le festività 2023. Un elettrizzante Ultra Blue si contrappone a un pastello Blush Pink, con finitura ultra-opaca, risultato del lavoro di ricerca e innovazione dei colori e dei materiali condotti dai designer e dagli ingegneri Dyson della divisione Colour, Materials and Finishes (CMF).

Le palette di colori sono progettate con la stessa cura con cui vengono sviluppati i prodotti Dyson, inclusi quelli Hair Care, che rappresentano un audace banco di prova per quanto riguarda il colore. Traendo ispirazione da alcuni degli iconici colori Dyson, i designer CMF hanno progettato nuove tonalità, finiture e combinazioni per evolvere e ampliare la gamma di colorazioni. L'iconico rosa fucsia, che ha segnato l’ingresso dell’azienda nel mondo hair care, è stato ora reinventato in una tonalità più chiara non metallica, il Blush Pink. L'Ultra-Blue è stato ispirato dall'intensa tonalità dei lapislazzuli e ripensato grazie all’aggiunta del contrasto dato, appunto, dal Blush Pink. A completamento della colorazione c'è un finish ultra-opaco ottenuto grazie a finiture satinate applicate con precisione, per offrire una texture morbida al tatto e una presa più agevole.

Emma Sheldon, Vice President di CMF Design, afferma: "I prodotti Dyson hanno sempre avuto una particolare attenzione nei confronti del colore, lo celebriamo e continuiamo ad evolverci. Lo sviluppo di questa nuova edizione mostra anche la sperimentazione dei designer Dyson CMF nelle finiture oltre che nel colore, con lo sviluppo del rivestimento superiore a effetto "ceramica" che sfida le convenzioni del moderno design di lusso. L'audace e moderno blu, completato dal morbido rosa, è una combinazione perfetta per Dyson, che mette in evidenza l'innovazione e la bellezza della nostra gamma di prodotti per la cura dei capelli".

I prodotti della gamma Blu Blush saranno disponibili presso i Dyson Demo Store e su Dyson.it a partire dal 18 settembre. Ogni tool fa parte di un set regalo abbinato a una selezione di accessori, tra cui una custodia e spazzole per capelli. La spazzola rotonda crea volume e forma durante lo styling, con setole dalla punta arrotondata per il comfort del cuoio capelluto e un manico progettato per garantire maggiore equilibrio. Il pettine districante ha denti larghi e levigati per scivolare facilmente tra i capelli bagnati e asciutti, districandoli con un attrito minimo.

