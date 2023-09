Incendio a Como oggi: Morto Senzatetto, Donna Disabile Salvata

Oggi, il 26 settembre 2023, un incendio ha devastato un appartamento disabitato a Como, situato in piazza Duomo, a pochi passi dalla cattedrale. Purtroppo, un uomo senza fissa dimora è deceduto nell'incendio, mentre una donna con disabilità è stata fortunatamente messa in salvo.

Una densa colonna di fumo nero è stata visibile a notevole distanza dalla scena dell'incidente.

Secondo le prime informazioni, sembra che l'incendio sia originato da un locale commerciale al piano terra. La vittima, il cui corpo è stato trovato carbonizzato, era un senzatetto che aveva trovato rifugio nel vano scala dell'edificio.

I vigili del fuoco hanno compiuto un eroico sforzo per salvare una donna con disabilità che risiedeva in un'abitazione limitrofa. Attualmente, la piazza è stata transennata e le autorità, compresi carabinieri e polizia, stanno conducendo indagini per determinare le cause dell'incendio. Le abitazioni nelle vicinanze dell'incendio sono state evacuate per ragioni di sicurezza.

