Funerale Giorgio Napolitano: Diretta TV e Streaming, Dettagli Cerimonia

Oggi si terrà il funerale laico di Stato di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, scomparso venerdì scorso all'età di 98 anni. Per consentire a tutti di seguire l'evento, sono stati allestiti due maxischermi e sarà possibile la diretta del funerale. Ecco tutti i dettagli.

Dove Vedere il Funerale in TV ed in Streaming

Per coloro che saranno presenti a Roma questa mattina, la cerimonia funebre laica sarà visibile su due maxischermi in piazza Montecitorio e piazza Capranica. Anche a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto l'installazione di un maxischermo nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, dove saranno proiettate le immagini delle esequie. L'accesso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Il funerale inizierà alle 11:30 e il feretro di Napolitano, seguito dal corteo funebre, partirà da Palazzo Madama, sede della camera ardente. Il percorso passerà per corso del Rinascimento, piazza Argentina, piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Montecitorio. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai1, sostituendo il programma "È sempre mezzogiorno," ed in streaming su RaiPlay.

Rendiamo omaggio a Giorgio Napolitano, figura di spicco della politica italiana, seguendo il suo funerale con la massima partecipazione possibile.

Altre News per: funeralegiorgionapolitanodirettastreamingdettaglicerimonia