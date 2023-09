Terra Amara: Puntata del 26 Settembre 2023, Orario, Trama e Streaming

La puntata di "Terra Amara" in onda oggi, martedì 26 settembre 2023, sarà trasmessa alle 14.10 su Canale 5. Per coloro che non possono seguirla in diretta, sarà possibile vedere la replica in qualsiasi momento sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ecco la trama della puntata di oggi:

Nel momento in cui Gaffur scopre che Hunkar è stata eliminata da Behice, quest'ultima lo minaccia, poiché è a conoscenza del segreto di Gaffur, ovvero l'omicidio di Hatip. Gaffur, sentendosi accerchiato, decide di fuggire per salvarsi. Saniye è a disagio con l'arrivo di Sevda nella sua vita e propone a Gaffur di trasferirsi in Germania per iniziare una nuova fase. Gaffur, ricevendo una comunicazione dal lavoro, decide di preparare le valigie e inizia una nuova avventura altrove. Demir, inizialmente percepisce la partenza di Gaffur come una sfida, ma alla fine riconosce i sacrifici fatti da Gaffur per lui e sua madre e gli mostra gratitudine. Fadik è molto preoccupata perché crede che Sevda e Rasit non siano a suo favore, temendo che lei e il suo fidanzato saranno presto licenziati dalla villa dove lavorano.

Non perdere la puntata di oggi, che promette colpi di scena e momenti emozionanti.

