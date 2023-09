DJI presenta Mini 4 Pro

Piattaforma aerea All-in-One di DJI per dare sfogo alla creatività

Il nuovo mini drone con fotocamera è dotato di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e di un sistema di trasmissione video 04 di nuova generazione.

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi DJI Mini 4 Pro . Realizzato per essere il compagno perfetto per gli amanti della ripresa aerea e delle avventure, DJI Mini 4 Pro ridefinisce il concetto di mini drone con fotocamera , stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’acquisizione e la condivisione di ogni momento. Grazie al suo avanzato sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e al sistema di trasmissione video O4 di nuova generazione , questo mini drone rivoluzionario consente agli utenti di abbracciare ogni genere di esperienza emozionante e incanalare la propria creatività in imprese indimenticabili.

“ Mini 4 integra funzionalità di livello professionale pur mantenendo il suo caratteristico design ultra leggero, offrendo una libertà e un’adattabilità senza paragoni ”, afferma Ferdinand Wolf, Direttore Creativo di DJI. " Questo drone si presenta come il tuttofare definitivo, progettato per portare le tue creazioni a un livello superiore ."

Decolla in un attimo

Con un peso inferiore a 249 g, Mini 4 Pro è stato meticolosamente progettato per offrire una facile trasportabilità. Il suo design leggero si allinea anche alle normative sui droni nella maggior parte dei Paesi e delle aree geografiche, permettendoti di prendere il volo senza alcuna preoccupazione.

Immagini di alta qualità

Mini 4 Pro offre immagini all'avanguardia grazie a un sensore con CMOS da 1/1.3 pollici , una nuova piattaforma di elaborazione delle immagini e una doppia ISO nativa (segno distintivo della tecnologia di livello cinematografico). L'apertura f/1.7, la risoluzione delle immagini da 48 MP, i video HDR in 4K/60fps e le riprese Slo-Mo in 4K/100fps catturano ogni momento con dettagli mozzafiato. Sperimenta scatti orientati con la funzione Riprese verticali , catturando immagini e video incredibili. I pixel da 2,4 µm e un algoritmo avanzato di riduzione del rumore nella modalità Video in notturna offrono immagini chiare e pulite, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, Mini 4 Pro migliora la creatività grazie alla funzione di ripresa verticale , ottimizzata per i social media e la riproduzione su smartphone. L'inclinazione ad ampio angolo di 60° per un movimento fluido della fotocamera garantisce maggiori possibilità cinematografiche, mentre lo zoom video digitale rafforza le capacità di narrazione ingrandendo le foto fino a 2x e i video fino a 4x.

Risultati accattivanti

DJI Mini 4 Pro permette di ottenere un controllo in post-produzione di livello professionale grazie alla registrazione in D-Log M a 10 bit , garantendo l'accesso a oltre un miliardo di colori. Indipendentemente da dove vengono pubblicati i contenuti, HLG garantisce che, grazie alla sua elevata gamma dinamica, i colori naturali e la luminosità rimangano realistici anche senza modifiche o conversioni di formato. Conservare sfumature complesse è possibile grazie alle foto in RAW da 48 MP e alla tecnologia SmartPhoto, una fusione ingegnosa che armonizza le immagini in HDR, il riconoscimento delle scene e molto altro ancora, ottenendo immagini davvero accattivanti.

Volare senza preoccupazioni

Mini 4 Pro garantisce maggiore sicurezza grazie al rilevamento degli ostacoli omnidirezionale , che utilizza più sensori grandangolari e una coppia di sensori di visione verso il basso per rilevare gli ostacoli da tutte le direzioni. Complementato dai sistemi APAS (Advanced Pilot Assistance Systems) , il drone è dotato di funzione di arresto automatico e bypass degli ostacoli , aumentando la sicurezza in volo.

Si può estendere la propria libertà creativa con un’ autonomia di volo massima di 34 minuti , che può essere ulteriormente estesa fino a ben 45 minuti utilizzando la Batteria di volo intelligente Plus. Inoltre, grazie al sistema di trasmissione video O4 di punta di DJI, si ha un controllo ultra reattivo e una capacità di trasmissione video FHD a 1080p/60fps fluida fino a 20 km di distanza. La funzione di percorso automatico Volo Waypoint migliora l’efficienza durante le riprese, mentre il Cruise Control riduce al minimo l'affaticamento operativo per i voli a lunga distanza e stazionari. Con il sistema RTH Avanzato , Mini 4 Pro percorre automaticamente una rotta di volo sicura , facilitata dalla funzione RTH in RA per un maggiore controllo durante i voli di ritorno.

Elevare il livello delle proprie creazioni

Mini 4 Pro offre tre metodi di ripresa intuitivi : Spotlight , Punto di interesse (POI) e ActiveTrack a 360° , che consentono agli utenti di aggirare gli ostacoli e ottenere un tracciamento più fluido e stabile grazie al rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e migliora anche le possibilità creative con caratteristiche innovative. Sfruttando le seguenti funzionalità intelligenti, gli utenti potranno ottenere risultati di livello professionale ad ogni volo:

· Scatti Master

Fornisce modelli dinamici con movimenti della fotocamera su misura per ritratti, primi piani e scatti a lunga distanza, che ti permetteranno di centrare ogni scatto!

· Scatti rapidi

Include le modalità Dronie, Cerchio, Spirale, Ascesa, Boomerang e Asteroide per risultati più eleganti.

· Hyperlapse

Include le modalità Libero, Waypoint, Cerchio e Course Lock, con tempi di registrazione illimitati e supporta la composizione durante le riprese.

· Panorama

Supporta lo scatto di foto panoramiche a 180°, grandangolari, verticali e sferiche per catturare magnifici paesaggi.

· Trasferimento rapido

Trasferisci rapidamente foto e video sul tuo smartphone senza collegare il radiocomando. Le tue creazioni saranno immediatamente pronte per essere condivise.

Modifica con LightCut

LightCut semplifica l'editing dei video tramite la connessione wireless e la tecnologia dell’ IA , generando video accattivanti unendo i filmati di ActiveTrack, MasterShots e QuickShots con un solo tocco. L'app automatizza la corrispondenza degli effetti sonori e l'applicazione dei modelli per una produzione efficiente e di alta qualità, preservando allo stesso tempo lo spazio di archiviazione dello smartphone ed eliminando la necessità di scaricare filmati. Gli effetti sonori in tempo reale migliorano le creazioni aeree, passando da un normale "silenzioso" a un elettrico "vibrante". Una serie di modelli di ripresa aerea, dalla natura ai paesaggi urbani e agli effetti tilt-shift, consente di creare video senza sforzo importando direttamente le riprese.

Accessori eccezionali per prestazioni migliori

· Obiettivo grandangolare per DJI Mini 4 Pro

Cattura vasti paesaggi attraverso il campo visivo super ampio di 100° dell'obiettivo grandangolare.

· Set filtri ND per DJI Mini 4 Pro (ND16/64/256)

Adàttati a scenari di illuminazione impegnativi con precisione utilizzando i filtri ND16/64/256, garantendo una perfezione infinita.

Aggiornamento della cura DJI

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per DJI Mini 4 Pro. Il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi gli incidenti flyaway, le collisioni e i danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, gli utenti potranno sostituire il prodotto se questo viene danneggiato.

DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni annuali. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garnzia ufficiale e la spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitare il link: https://www.dji-store.it/dji- care-refresh-panoramica/

Padroneggiare la fotografia aerea con SkyPixel

SkyPixel è una nuova piattaforma digitale rivoluzionaria volta a elevare il mondo della fotografia aerea. Grazie a una serie di funzionalità all'avanguardia, tra cui un vasto database contenente punti di volo (Fly Spots) e consigli di volo di esperti, SkyPixel consente agli appassionati di droni di tutti i livelli di padroneggiare facilmente l'arte della fotografia aerea. Consente di rimanere sempre informato sui punti di volo nelle vicinanze e sulle normative locali, garantendo decolli sicuri e senza preoccupazioni per i piloti di tutti i livelli di esperienza. Grazie ad una community globale di fotografi, si possono scoprire oltre 30 milioni di straordinari capolavori aerei e interagire con altri appassionati del settore in tutto il mondo. SkyPixel è dove la creatività non conosce limiti.

Prezzi e disponibilità

Mini 4 Pro è disponibile per l'acquisto su djistore.it e presso i rivenditori autorizzati, a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC-N2) , è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 799 € e include un drone, un radiocomando DJI RC-N2, un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore USB-C), un cavo RC per DJI RC-N2/N1 (connettore Lightning), una Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, una coppia di eliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro e un cavo PD da tipo C a tipo C.

DJI Mini 4 Pro (con DJI RC 2) è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 999 € e include un drone, un radiocomando DJI RC 2, una Batteria di volo intelligente per DJI Mini 4 Pro, una coppia di eliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti Incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro e un cavo PD da tipo C a tipo C.

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (con DJI RC 2) è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 1129 € e include un drone, un radiocomando DJI RC 2, 3 Batterie di volo intelligenti per DJI Mini 4 Pro, 3 paia di elliche per DJI Mini 4 Pro/Mini 3 Pro (viti incluse), un cacciavite, una protezione per stabilizzatore di DJI Mini 4 Pro, una fascia proteggieliche per DJI Mini 4 Pro, un cavo PD da tipo C a tipo C, un cavo USB-C, una borsa a tracolla per DJI Mini e la Stazione di ricarica a due vie per DJI Mini 4 Pro/serie Mini 3.

