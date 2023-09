SYNDUALITY Echo of Ada nuovo trailer

Il nuovo trailer di SYNDUALITY Echo of Ada che introduce i due sospettati della caduta della città di Amasia, l’ambientazione e un po’ di gameplay.

Quando una misteriosa pioggia velenosa spazzò via la maggior parte dell'umanità e diede vita a creature deformi chiamate Enders, che vagavano per la superficie a caccia di sopravvissuti, la popolazione rimanente fuggì e costruì un rifugio sotterraneo chiamato Amasia.

In SYNDUALITY Echo of Ada , l'umanità è tornata in superficie quando Amasia è stata improvvisamente distrutta. Giocherai nei panni di un Drifter che pilota un Coffin, un veicolo armato disegnato per assicurare la sopravvivenza nel pericoloso ambiente terrestre.

Dopo che una prima squadra investigativa scompare, tu e il tuo Magus, un compagno dotato di IA, sarete inviati ai resti di Amasia per trovare la squadra scomparsa e scoprire il ruolo di un altro Drifter, Alba, e del suo Magus, Ada, nel crollo della città.

Per il trailer:

https://youtu.be/cgoX-LC1ZBs

SYNDUALITY Echo of Ada sarà rilasciato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

