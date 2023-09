Morte di Matteo Messina Denaro: Reazioni e Commenti della Stampa Mondiale

Oggi, il 25 settembre 2023, l'Italia e il mondo si sono svegliati con la notizia della morte di Matteo Messina Denaro, uno dei boss mafiosi più pericolosi d'Italia. Questa notizia ha suscitato grande interesse anche sulla stampa estera, con i principali giornali e siti internazionali che hanno dedicato ampio spazio a questo evento. Dopo 30 anni di latitanza, Messina Denaro era stato arrestato a Palermo il 16 gennaio scorso. Oggi, cerchiamo di capire come la stampa internazionale ha reagito alla sua scomparsa.

CNN: La CNN ha pubblicato un articolo con il titolo "Il boss mafioso 'Diabolik' muore in custodia dopo quasi 30 anni di latitanza".

Sky News UK: Sky News UK ha annunciato la notizia con il titolo "È morto il boss mafioso siciliano Matteo Messina Denaro. È stato condannato per numerosi reati, incluso per il suo ruolo nella pianificazione degli omicidi del 1992 dei procuratori antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino."

The Guardian: The Guardian ha definito Messina Denaro "l'ultimo padrino" con il titolo "L'ultimo padrino della mafia siciliana è morto dopo una lunga malattia. Il boss di Cosa Nostra era latitante dal 1993 ed era stato arrestato a gennaio mentre era in ospedale."

Le Monde: Il giornale francese Le Monde ha titolato sulla sua pagina web: "Oggi la morte del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ex latitante più ricercato d'Italia. Affetto da un cancro incurabile, questo fedelissimo di Totò Riina, direttamente coinvolto in diverse decine di omicidi, è stato arrestato il 16 gennaio a Palermo senza opporre resistenza, dopo tre decenni trascorsi nella clandestinità."

ZDF (Televisione tedesca): In Germania, la ZDF ha scritto: "Morto il boss della mafia italiana Messina Denaro, per le conseguenze del cancro. Era accusato di aver commesso o organizzato decine di omicidi: Messina Denaro è stato a lungo il boss mafioso più ricercato d'Italia. Ora il 61enne è morto in carcere."

El Mundo: Il quotidiano spagnolo El Mundo ha riportato la notizia con semplicità: "È morto a 61 anni il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, era stato arrestato lo scorso gennaio a Palermo dopo 30 anni di latitanza."

Clarín (Argentina): Anche in Argentina, il Clarín, uno dei principali quotidiani del paese, ha riferito la morte di Messina Denaro con un articolo che inizia così: "È morto lo storico capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Aveva 61 anni ed era malato di cancro irreversibile al colon. Era stato arrestato lo scorso gennaio, dopo tre decenni di latitanza."

Gli ultimi giorni del boss hanno visto una fine dolorosa a causa di un tumore al colon al quarto stadio. Messina Denaro era stato arrestato il 16 gennaio 2023, mettendo fine a trent'anni di latitanza, ed era stato assistito dagli specialisti della terapia del dolore fino agli ultimi istanti della sua vita. La sua decisione di interrompere le cure oncologiche aveva segnato una svolta nella sua battaglia contro la malattia. Durante il suo ricovero all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, era circondato da membri della sua famiglia e presidiato dalle forze dell'ordine. La sua morte segna la fine di un'era nella storia della mafia italiana.

Altre News per: mortematteomessinadenaroreazionicommentidella