Incidente Mortale Via Manzoni Napoli: Anziana Uccisa

Un tragico incidente stradale ha sconvolto Posillipo, il quartiere di Napoli, nella mattina di ieri. Purtroppo, una donna anziana di 94 anni ha perso la vita quando è stata investita da una Smart guidata da un'ottantenne. L'incidente si è verificato intorno alle 11:15 di domenica 24 settembre 2023. La conducente dell'auto si è fermata immediatamente per prestare soccorso, ma la vittima è stata trasportata in fretta al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove, purtroppo, è deceduta poco dopo, intorno alle 15:00.

Le autorità locali hanno reagito prontamente a questo tragico incidente. Gli agenti della Polizia Municipale, appartenenti al reparto Infortunistica Stradale e guidati dal Comandante Antonio Muriano, sono al lavoro per indagare sulla dinamica dell'incidente. La scena dell'incidente si trova all'altezza del civico 149 di via Manzoni.

La Polizia Locale sta raccogliendo testimonianze cruciali e sta verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, che potrebbero avere catturato elementi utili per comprendere meglio la dinamica dell'incidente. Inoltre, sono in corso controlli sulla validità della patente di guida della conducente della Smart e sulla velocità della vettura coinvolta.

Dai primi accertamenti degli investigatori, sembra che ci sia stato un contatto tra la vettura e la pedone, ma la dinamica precisa deve ancora essere definita con certezza.

Entrambe le donne coinvolte sembrano essere state sole al momento dell'incidente. È un momento di grande dolore per la famiglia della vittima e per la conducente coinvolta nell'incidente. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità locali mentre proseguono le indagini su questa tragica perdita.

