Provocazione Artistica a Firenze: Nudo su Statua di Ercole e Caco nella Piazza della Signoria

In un gesto d'arte provocatorio in occasione dell'evento "Corri la Vita", l'artista provocatore Vaclav Pisvejc, noto per le sue azioni audaci, si è arrampicato nudo sulla statua di Ercole e Caco nella vivace Piazza della Signoria di Firenze. Indossava unicamente la scritta "censurato" disposta trasversalmente sul suo corpo. L'atto ha scatenato un breve momento di caos, catturando l'attenzione dei numerosi presenti in attesa dell'evento. Le autorità, tra cui vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenute prontamente per coprire l'artista e farlo scendere dalla statua in tutta sicurezza.

È lo stesso Pisvejc che, lo scorso anno, aveva lasciato il segno vandalizzando il celebre leone rampante situato nella medesima Piazza della Signoria.

