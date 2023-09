Attacco di Calabroni alla Camminata Settembrina di Ceva: Tre Partecipanti Feriti

I Partecipanti alla Camminata Settembrina di Ceva Sono Stati Attaccati da Calabroni. Una tranquilla manifestazione sportiva, la tradizionale Camminata Settembrina di Ceva, è stata improvvisamente interrotta da un attacco di calabroni ieri nella provincia di Cuneo. Questo evento annuale prevedeva un percorso di circa 11 km intorno alla città, con la partecipazione di circa quattrocento persone. Tuttavia, nel bel mezzo della camminata, un gruppo di escursionisti è stato improvvisamente attaccato da uno sciame di calabroni, costringendoli a una fuga precipitosa.

L'attacco è avvenuto nel punto più panoramico del percorso, nella località di Mazzarelli, quando il gruppo è stato sorpreso dai calabroni. È probabile che qualcuno si sia avvicinato troppo al loro nido, disturbando gli animali che hanno reagito con un attacco aggressivo. Ventuno partecipanti hanno subito le punture dei calabroni, ma tre di loro hanno riportato ferite più gravi e hanno necessitato di cure mediche ospedaliere. Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di emergenza 118 e il personale medico dell'organizzazione dell'evento, che ha fornito le prime cure alle vittime e ha trasportato tre di loro in ospedale per ulteriori accertamenti.

La situazione più grave riguarda una donna, che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Mondovì, dove è stata ricoverata per ricevere le cure necessarie. L'attacco, avvenuto poco dopo le 10 di domenica, ha costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente la manifestazione, a garantire la sicurezza nella zona e a modificare il percorso per evitare ulteriori rischi per i partecipanti.

Mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il nido dei calabroni e rendere sicura l'area, il percorso è stato deviato lungo un altro sentiero. È emerso che il nido dei calabroni si trovava all'interno di un tronco d'albero cavo, non lontano da una casa e dal percorso della manifestazione stessa. Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale, i volontari dell'Aib e i carabinieri per garantire la sicurezza della zona e degli altri partecipanti.

Altre News per: attaccocalabroniallacamminatasettembrinacevapartecipanti