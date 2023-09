GIOCA A EA SPORTS FC 24 CON L’ACCESSO ANTICIPATO

EA SPORTS FC 24 è ora disponibile con accesso anticipato esclusivo per i giocatori che acquistano la Ultimate Edition. L'edizione standard sarà disponibile presso i rivenditori locali e online il 29 settembre.

Per 30 anni, EA SPORTS ha connesso il mondo del calcio, ispirato le nuove generazioni e cambiato il modo di giocare - e il percorso è appena iniziato.

Giovedì sera EA SPORTS FC ha ospitato una serie di eventi ‘FC ClubHouse’ nelle principali città, tra cui Londra, Parigi e Madrid. Gli eventi FC ClubHouse mettono in contatto founder, creators e ambassadors in uno spazio per creare, condividere e giocare. Una serie di altri eventi si svolgerà a Milano, Colonia e New York City prima del rilascio a livello globale di EA SPORTS FC 24.

Alcuni dei nomi più famosi nel mondo del calcio hanno partecipato ai diversi eventi FC ClubHouse, tra cui Thierry Henry, Heung-Min Son e Alex Scott a Londra, Jude Bellingham, Leicy Santos, Vinicius Jr. a Madrid e Zinedine Zidane, Laura Georges e Ousmane Dembele a Parigi. Tutti gli ospiti sono venuti a sostenere il nuovo capitolo del Gioco Più Bello del Mondo, tra cui centinaia di content creators, da Miniminter a DJ Mario, tra i primi a giocare a FC 24.

In vista del rilascio a livello globale della prossima settimana, i giocatori di EA SPORTS FC potranno iniziare la loro avventura e registrarsi per competere in EA SPORTS FC Pro a partire da ora. I dettagli completi su FC Pro saranno presentati il 25 settembre.

FC 24 offre l’autenticità che tutti si aspettano, con 19.000 giocatori, 700 squadre, 30 campionati, 300 partner calcistici e l'impegno a far crescere il calcio come gioco per tutti dentro e fuori dal campo. Iscrivetevi al Club prima del 1° novembre per ottenere lo status di Founder FC a vita e ottenere vantaggi esclusivi che vi avvicineranno al gioco come mai prima d'ora. Visita qui per ulteriori informazioni sullo status di Founder.

Lo status di Founder è un modo per celebrare i fan che si uniscono a EA SPORTS FC all'inizio di una nuova era per il Gioco Più Bello del Mondo. I fan che giocheranno a EA SPORTS FC 24 entro il 1° novembre 2023 diventeranno FC Founder e sbloccheranno vantaggi come schermate di avvio esclusive, oggetti di gioco, obiettivi e compiti esclusivi in Ultimate Team, compresa l'esperienza Founder Evolution. Inoltre, lo status di Founder FC include l'accesso ai vantaggi di EA SPORTS FC™ 24 e oltre. Preparatevi a sbloccare il meglio che EA SPORTS FC ha da offrire con questa occasione unica di essere presenti all'inizio e diventare Founder FC.