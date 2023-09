Giorgia Soleri Sfoggia Eleganza a Milano Fashion Week: Outfit Vivienne Westwood a 1.720 Euro

Giorgia Soleri, influencer e attivista, è in visita a Milano per la Fashion Week, dove ha sorpreso i suoi fan con look straordinariamente curati e sofisticati. Tra questi, un outfit in particolare ha attirato l'attenzione, poiché rappresenta una deviazione dal suo solito stile. Si tratta di un ensemble firmato Vivienne Westwood, e il prezzo è sicuramente fuori dalla portata di tutti.

L'influencer ha condiviso su Instagram alcune foto di sé con un look straordinariamente elegante, indossato per alcuni eventi durante la Milano Fashion Week. L'outfit è composto da una camicetta nera a pois bianchi dal costo di 885 euro, abbinata a una lunga gonna con la stessa fantasia, venduta a 835 euro. La gonna presenta uno spacco molto ampio sul davanti, creando un effetto di grande impatto. Il costo totale di questo look firmato Vivienne Westwood ammonta a 1.720 euro.

La scelta di Giorgia di adottare uno stile diverso dal suo solito ha diviso l'opinione pubblica. Mentre alcuni lodano la sua eleganza e sofisticatezza, altri ritengono che questo look non rifletta la sua giovane età, sottolineando: "Hai 27 anni, dovresti vestirti in modo più giovanile."

Giorgia Soleri non è nuova alle critiche, soprattutto riguardo ai suoi abiti, che a volte vengono giudicati troppo audaci e provocanti, oppure troppo sobri per i gusti di alcuni.

