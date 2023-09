Shuyan Saga Recensione

Shuyan Saga è un gioco d'azione in terza persona (con qualche elemento di gioco di ruolo) basato sulle arti marziali ambientato in un antico universo fantasy cinese. Il gioco segue le vicende di Shuyan, una principessa ribelle che intraprende un viaggio per diventare un vero discepolo del Kung Fu e per impedire alla malvagia orda Guer di distruggere i Cinque Regni.



Gameplay e Comparto Tecnico

La campagna diè un'avventura epica che porta i giocatori in un viaggio attraverso i Cinque Regni. La storia è ricca di personaggi, trame e ambientazioni, e offre ai giocatori un'esperienza coinvolgente. Shuyan è un personaggio ben sviluppato che è facile da empatizzare. I giocatori si troveranno coinvolti nella sua storia e nella sua ricerca per diventare dei veri discepoli del. Il sistema di combattimento diè il suo punto forte. Il gioco offre un'ampia varietà di mosse e tecniche di Kung Fu, che i giocatori possono combinare per creare spettacolari combo. Il combattimento è fluido e coinvolgente, e richiede una certa abilità per padroneggiarlo.

Stile classico - uno stile di combattimento bilanciato che combina attacchi corpo a corpo e a distanza Stile marziale - uno stile di combattimento che si concentra sull'uso di mosse potenti e combo

Stile acrobatico - uno stile di combattimento che si concentra sull'uso di mosse aeree e acrobazie

Ogni stile diha i suoi punti die di debolezza. I giocatori possono sperimentare con i diversi stili per trovare quello che meglio si adatta al loro modo di giocare. Il gioco offre un'ampia varietà di mosse e tecniche di Kung Fu che permetteranno ai giocatori di dare libero sfogo alla loro creatività. Shuyan Saga può essere completato in circa-12 ore. Sembrano tante ma, per un titolo come questo, non lo sono. Tecnicamente parlando il titolo è molto valido. La grafica diè bella e dettagliata. Sui personaggi, gli ambienti e gli effetti speciali sono tutti ben realizzati. Anche l'audio del gioco è Ottimo. La colonna sonora è epica e coinvolgente, e gli effetti sonori sono realistici e ben realizzati.

Conclusioni

Nel complessoè un ottimo gioco d'azione che offre un'esperienza di combattimento divertente e coinvolgente. Il gioco offre un'avventura ricca di personaggi, trame e ambientazioni. Il titolo è consigliato ai fan dellee dei giochi di ruolo.





Voto 8/10





Pro



Sistema di combattimento coinvolgente

Ampia varietà di mosse e tecniche di Kung Fu

Campagna ricca e coinvolgente

Grafica e audio ottimi



Contro



Può essere ripetitivo in alcuni punti

La storia non è sempre ben sviluppata

E' un po' corto





