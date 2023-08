Shuyan Saga debutta su console nel settembre 2023

ESDigital Games e Lofty Sky Entertainment sono lieti di annunciare di aver intrapreso una partnership editoriale a lungo termine, a partire dall'uscita su console della straordinaria avventura a fumetti Shuyan Saga. Il gioco arriverà su PS4/PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch il 22 settembre 2023!



Ambientato in un antico universo fantasy di arti marziali cinesi, Shuyan Saga racconta la storia della ribelle principessa Shuyan, che intraprende un viaggio che cambia la vita per diventare una vera discepola del Kung Fu e per impedire alla malvagia orda di Guerrieri di distruggere i Cinque Regni.



Con l'attrice canadese Kristin Kreuk (Smallville, La bella e la bestia) nel ruolo da protagonista di Shuyan, Shuyan Saga racconta un'autentica storia di kung fu attraverso oltre 1.400 splendidi pannelli artistici abbinati a emozionanti combattimenti d'azione in 3D, con oltre 300 animazioni di combattimento, citate da tecniche di Kung-Fu catturate dal movimento di Shifu Longfei Yang, maestro dello stile della mantide religiosa dello Shanxi.



L' esperienza di Shuyan Saga è ulteriormente rafforzata dai pannelli splendidamente illustrati del maestro di fumetti cinese Daxiong, noto per il suo lavoro sul fumetto Star Wars di Dark Horse e Justice League per DC, tra gli altri! La splendida grafica di Daxiong è perfettamente abbinata alla colonna sonora originale del gioco, composta dal pluripremiato compositore Aaron Tsang.



Shuyan Saga è stato originariamente rilasciato per piattaforme PC, iOS e Android nel 2017 e ora è stato reinventato per la versione console, con controlli di combattimento ottimizzati e supporto per una serie di lingue aggiuntive, tra cui francese, italiano, tedesco, spagnolo, brasiliano e coreano.



Shuyan Saga - Console Release Date Announcement Trailer



Shuyan Saga uscirà per PS4/PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch il 22 settembre 2023.

